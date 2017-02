Amberg/Tirschenreuth. Donnerstag, 5 Uhr morgens. Wie viele seiner Kollegen in der Oberpfalz telefoniert Peter Junge, Direktor des Schulamtes Amberg und Amberg-Sulzbach, mit der Polizei. "Alles okay. Stellenweise glatt, aber die Streufahrzeuge kommen durch", heißt es. Junge entscheidet, dass der Unterricht in den Grund-, Real- und Berufsschulen in Stadt und Land stattfindet. In den Landkreisen Tirschenreuth, Wunsiedel und Cham ist dagegen eisfrei. "Das gilt immer für den gesamten Landkreis. Auch wenn, grob gesagt, an einem Ende der Region die Leute in Schneeschuhen rumlaufen und am anderen Ende in kurzen Hosen", erklärt der stellvertretende Schulamtsdirektor im Landkreis Tirschenreuth, Rudolf Kunz.

Den Unterrichtsausfall meldet das Schulamt an ein Portal, auf das Radiosender wie Bayern 3 oder Radio Ramasuri zugreifen und die Nachricht vermelden. Blitzeis verlangt Blitzentscheidungen. "Bei Schneeverwehungen weiß ich das schon am Abend vorher. Wenn Eisregen kommt, muss es schnell gehen", sagt Kunz. Den Unterrichtsausfall konnte er am Donnerstagmorgen erst um halb sieben melden. "Da saßen aber einige Schüler schon im Bus oder haben kein Radio gehört." Doch das ist kein Problem: Diese oder Schüler von voll berufstätigen Eltern werden trotzdem in der Schule betreut. Für Lehrer gilt eisfrei nämlich nicht. Die letzte Entscheidung, ob die Kinder in die Schule gehen dürfen, liegt immer bei den Eltern. Passiert dem Kind auf dem Schulweg etwas, kommt dafür die kommunale Unfallversicherung auf.Das Glatteis brachte nicht nur in den Unterrichtsplan Chaos, sondern auch auf die Straßen:In der Oberpfalz passierten am Donnerstag von Mitternacht bis Mittag etwa 70 Verkehrsunfälle, vor allem in den Landkreisen Schwandorf und Neustadt/WN, meldet das Polizeipräsidium Oberpfalz. Die meisten davon ereigneten sich während des morgendlichen Berufsverkehrs. Acht Personen verletzten sich leicht. In Hirschau im Kreis Amberg-Sulzbach kippte ein Laster um, beladen mit Gasflaschen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Die Ladung blieb heil.In der Region Pilsen in Tschechien kam es zu Dutzenden Unfällen. Südlich von Marienbad kollidierte ein Reisebus mit einem Auto. Sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Unweit davon stieß ein Streufahrzeug mit einem Pkw zusammen.