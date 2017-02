Auf den ersten Blick hat es sich rentiert. Ob die strafrechtliche Kalkulation eines rücksichtslosen Autobahn-Dränglers wirklich aufgeht, wird der 42-Jährige ganz genau nachrechnen müssen. Er kann es jedenfalls.

Amberg-Sulzbach. (zm) Der Mann arbeitet als Controller einer in Amberg ansässigen, namhaften Unternehmensgruppe. Vor einigen Monaten lag ein Strafbefehl in seinem Briefkasten. Ergangen ist er wegen Nötigung, fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung samt Körperverletzung und Beleidigung. Geahndet wurde dieser Schuldspruch mit einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 70 Euro (5600 Euro) sowie einem Führerscheinentzug mit siebenmonatiger Sperre. Dahinter verbirgt sich eine Autobahn-Drängelei auf der A 6 Richtung Nürnberg. Inklusive Stinkefinger, knappem Einscheren und Ausbremsmanöver, das übliche Programm halt. Der Vorfall wurde Anfang Juni 2016 angezeigt und jetzt vor dem Amtsgericht verhandelt (wir berichteten), weil dem Strafbefehl widersprochen wurde.Denn der Beschuldigte bestreitet kategorisch diese Vorwürfe. Ein derart rüpelhaftes und gefährliches Verhalten hinter dem Steuer sei ihm zutiefst zuwider und entspreche nicht seinem üblichen Fahrverhalten, stellte er in den Raum der Hauptverhandlung. Also könne er es nicht gewesen sein. Mit dieser Verteidigungsstrategie taten sich der 42-Jährige und seine Verteidigerin schwer. Ungereimtheiten betrafen Randgeschehen: den Ehering am linken Mittelfinger, die Armbanduhr an der rechten Hand oder ein farblich abgesetztes Pulloverbündchen. Als eine Firmenwagen-Doublette ins argumentative Feld geführt wurde, blieb es nicht bei einem Verhandlungstag.Und es gibt ihn, den zweiten weißen Firmen-Audi A 5, der sich lediglich in einem Zahlendreher im Kennzeichen von dem Auto des Angeklagten unterscheidet. Doch der Kollege ist deutlich älter, trägt eine Brille, sieht völlig anders aus und wusste nicht so recht, was er als Zeuge zur Aufklärung des Falls beitragen sollte. Zudem hatte ein Polizeibeamter, der die Anzeige aufnahm, angegeben, selbst inzwischen gelöschte Handy-Fotos von dem Vorfall auf der Autobahn angeschaut und das Kennzeichen des Autos des Beschuldigten abgelesen zu haben.Damit war auch dieser entlastende Strohhalm dahin. Weil dem 42-Jährigen offensichtlich jegliche Schuldeinsicht fehle, griff in ihrem Plädoyer die Staatsanwaltschaft zu einem deutlich höheren Antrag als im Strafbefehl. 100 Tagessätze zu 90 Euro und ein zehnmonatiger Führerscheinentzug sollten es nun sein.Die Verteidigung setzte ein Freispruch-Plädoyer dagegen und erreichte eines ihrer erklärten Ziele: ein dreimonatiges Fahrverbot statt einem Führerscheinentzug. Parallel stieg die Höhe der Tagessätze von 70 auf 115 Euro, die Anzahl blieb gleich. Damit beträgt die Geldstrafe nun 9200 statt bisher 5600 Euro.Als strafmildernd wertete das Gericht, dass es bisher weder im Bundes- noch im Verkehrszentralregister einen Eintrag über den Verurteilten gibt, und es sich bei der gefährlichen Autobahn-Drängelei wohl um ein "einmaliges gravierendes Versagen" gehandelt habe.