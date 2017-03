Amberg-Sulzbach. Informationsveranstaltungen zum Thema "Was verändert sich mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz II" bietet das Seniorenmosaik Naturpark Hirschwald im März und April gemeinsam mit den angegliederten Gemeinden und ihren Seniorenbeauftragten an.

Nach jahrelanger Diskussion um die ungleiche Verteilung der Pflegeleistungen für körperlich Kranke und Menschen mit Demenz hat die Bundesregierung 2014 und 2015 die Pflegestärkungsgesetze verabschiedet. Dadurch erhalten vor allem Demenzkranke in Deutschland ab 2017 die gleichen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung wie dauerhaft körperlich Erkrankte.Mit dem kommunal organisierten Angebot des Seniorenmosaiks möchten die Verantwortlichen zeigen, dass es ihnen wichtig ist, die Bürger umfassend zum Thema Pflege zu informieren. Seit dem 1. Januar 2017 gelten ein neuer Pflegebedürftigkeits-Begriff und ein neues Begutachtungsinstrument. Thomas Göldner, Pflegeberater der AOK, informiert darüber. Er gibt unter anderem Antworten auf die Fragen: Was bringt das Pflegestärkungsgesetz für Pflegebedürftige? Was ändert sich in der ambulanten Pflege? Ebenso gibt er einen Überblick über die Unterstützungsleistungen für Pflegende Angehörige. Alle Veranstaltungstermine können kommunalübergreifend besucht werden und sind kostenfrei. Unterschiedliche Wochentage, Nachmittags- und Abendveranstaltungen sollen es Interessierten ermöglichen, einen der Termine wahrzunehmen - eventuell auch in einer Nachbargemeinde.Die TermineKastl : Dienstag, 14. März, 15 Uhr, Jugendheim (Neumarkter Straße 14)Rieden : Montag, 20. März, 18 Uhr, Pfarrsaal der katholischen KircheKümmersbruck : Montag, 3. April, 14 Uhr, Pfarrheim St. Antonius/St. WolfgangHohenburg : Mittwoch, 12. April, 14.30 Uhr, SportheimEnsdorf : Mittwoch, 19. April, 18 Uhr, PfarrsaalSchmidmühlen : Donnerstag, 20. April, 14.30 Uhr, Gasthof Lindenhof.Ebermannsdorf : Dienstag, 25. April, 18.30 Uhr, Domcom/Aula der Schule.