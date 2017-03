Amberg. Das sonst so lustige Sheepworld-Schaf schaut grimmig und trägt ein Hitler-Bärtchen. Darunter steht: "Bei Erdogan ist alles Nazi." Auch alle weiteren Details der Comic-Zeichnung, wie man sie von den europaweit vertriebenen Postkarten des Ursensollener Unternehmens kennt, haben diese witzig gemeinte Zuordnung: "Baum: Nazi", "Schmetterling: Nazi", "Sonne: Nazi", steht da zum Beispiel - und "Alle anderen: Nazis", heißt es unter einer Gruppe weiterer Schafe. Auf Facebook wurde dieser Gag bis Mittwoch über 500 Mal geteilt.

Gegen Flüchtlings-Kritiker

"Lieber Gut- als Bösmensch"

Weniger lustig fand das zwar die Sheepworld AG, deren Markenzeichen hier samt Urheberrechtsverletzung mit der Veröffentlichung missbraucht wurde. Noch interessanter aber ist die Frage, wer auf diese Idee kam und was er damit erreichen wollte. Antwort: Manuel Weber aus dem kleinen Ort Reichshof im 500 Kilometer entfernten Oberbergischen Land (Nordrhein-Westfalen) steckte dahinter.Dort ist der Mann, der als Beruf Terrassendach-Verkäufer angibt, kein Unbekannter. Er betreibt unter der Adresse www.weberwiderspricht.de eine eigene Homepage, auf der es folgendes erklärt: "Im Oktober 2015 habe ich bei Facebook einen Text zur Flüchtlingssituation in Deutschland verfasst und mich mit den gängigen Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen auseinandergesetzt. Dieser Text fand viel Beachtung. Daher habe ich angefangen, regelmäßig Texte bei Facebook zu posten."Mittlerweile sind es längst nicht mehr nur Texte, sondern der 35-Jährige veröffentlicht auf seiner Internetseite auch Bilder und Blogs seiner Aktionen und Meinungsäußerungen. Die beschriebene Sheepworld-Darstellung war dort ebenfalls zu finden. Bis Sheepworld am Mittwoch darauf aufmerksam wurde und laut Weber "in einigen Telefonaten und E-Mails" klarmachte, das die AG die Rechte an dem Bild hat und "der Erdogan-Nazi nicht so ganz in ihr Konzept passt".Der Reichshofener löschte daraufhin gestern dieses Bild und gab die Gründe wie genannt auch per Facebook bekannt. "Wir hatten einen freundlichen Kontakt, sie haben weder mit Klage gedroht, noch waren sie unfreundlich", teilte er ferner mit und freute sich dennoch nach über 500 Aufrufen, "dass meinen Humor auch andere verstehen".Die große Düsseldorfer Tageszeitung Rheinische Post hat Weber in einem mehr als halbseitigen Bericht in einer Samstagsausgabe im April 2016 als den "guten Menschen von Reichshof" vorgestellt. Weil er es als seine "Bürgerpflicht" ansehe, sich gegen die vor allem in den sozialen Medien immer selbstbewusster, lauter und aggressiver auftretenden Flüchtlings-Kritiker zu wehren. "Ich bin nicht links,weltfremd, naiv oder verwirrt - aber lieber Gut- als Bösmensch", zitierte ihn die Zeitung.