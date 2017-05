Amberg-Sulzbach. Damit die Besucher von Rock im Park von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni, öffentliche Verkehrsmittel nutzen können, bauen die Verkehrsunternehmen ihr Angebot zum Festivalgelände erheblich aus. Das teilt der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) mit.

So verstärkt die DB Regio Franken die Linie S 2 Nürnberg - Altdorf zwischen Nürnberg/Hauptbahnhof und Frankenstadion mit zusätzlichen S-Bahnen. Im Stadtverkehr Nürnberg verdichtet die Verkehrs-Aktiengesellschaft die Fahrpläne der Straßenbahnlinien 6 und 9 zum Doku-Zentrum sowie der Buslinie 65. Die Night Liner sind an allen Veranstaltungstagen im Einsatz. Sonderfahrten organisiert auch die Bahn. Zur Heimreise der Festivalbesucher verkehren von Freitag bis zur Nacht zum Montag jeweils ab 22.13 Uhr Sonder-S-Bahnen zwischen Frankenstadion und Hauptbahnhof.Die Eintrittskarten für das Festival gelten nicht in Bus und Bahn. In Kooperation mit dem Veranstalter Argo-Konzerte bietet der Verkehrsverbund jedoch wieder zwei Sonderfahrkarten für ÖPNV an. Das An-/Abreise-Ticket (20 Euro) kann zur einmaligen Anfahrt am Donnerstag, 1. Juni, oder Freitag, 2. Juni, sowie für die einmalige Rückreise am Sonntag, 4. Juni, oder Montag, 5. Juni, im ganzen Verbundgebiet genutzt werden. Bei der Rückreise gilt es jeweils bis Betriebsschluss der Night Liner oder bis 3 Uhr am Folgetag.Das Drei-Tage-Ticket des VGN (13,20 Euro) für Rock im Park ermöglicht beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet Nürnberg-Fürth-Stein von Freitag, 2. Juni (ab 0 Uhr), bis Sonntag, 4. Juni (bis Betriebsschluss/3 Uhr am Folgetag). Beide gibt es als Print- oder Handy-Ticket online (shop.vgn.de) und mit der App VGN Fahrplan & Tickets. Das Drei-Tage-Ticket kann man vor Ort auch am Infomobil der VAG kaufen. Die Fahrscheine gelten nur in Verbindung mit Eintrittskarte/Zugangsbändchen.