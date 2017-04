Amberg-Sulzbach. Während des Unterrichts im Fach Hausgartenbau haben Kreisfachberater Arthur Wiesmet und Fachoberlehrerin Jutta Forster mit den Studierenden des einsemestrigen Studiengangs der Landwirtschaftsschule (Abteilung Hauswirtschaft) ein Staudenbeet vor dem Eingang bepflanzt. Der neu angelegte Bereich mit Granitsteinen rund um den Sämann sei ein Gewinn für alle, hieß es. Das Gebäude gewinne an repräsentativem Charakter, die Besucher würden von duftenden Pflanzen empfangen, die Studierenden könnten ihr Wissen praktisch anwenden.

Arthur Wiesmet hat das gesamte Staudenbeet geplant, dabei die Wünsche der Lehrer der Abteilung Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule berücksichtigt, Material und Pflanzen (nichts, was wuchert oder aussamt, nichts, was kurzlebig und pflegeaufwändig ist) zur Verfügung gestellt. Den Studierenden gab der Kreisfachberater viele Tipps, als sie sich an die Arbeit machten.