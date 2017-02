Hier könnten jederzeit weitere große Felsblöcke abstürzen. Ein stattliches Exemplar ist bereits neben der Staatsstraße 2235 gelandet - und brachte das Staatliche Bauamt in Zugzwang: Die Lauterachtalstraße ist gesperrt. Und das wohl für mehrere Monate.

Hintergrund Faust- oder kopfgroße Steine, aber auch "sehr große Blöcke" könnten sich nach Auskunft des Staatlichen Bauamts aus den Felsformationen an der Lauterachtalstraße im Abschnitt zwischen Reusch und Flügelsbuch lösen. In einer betroffenen Felspartie gibt es mehrere überhängende, teilweise auch schon "vorbewegte" Blöcke.



Ein abgetrennter Brocken von etwa 40 Kubikmetern Größe hängt nach den Worten von Stefan Noll nahezu vollständig über. Der verbleibende Fußbereich sei extrem ausgedünnt.



Der Block werde nur noch von einem bereits stark zerlegten Auflagebereich gehalten: "Dünnt dieser weiter aus", werde er sich lösen. "In Folge würde es, gleich einem Dominoeffekt, mindestens zu einem Absturz der umgebenden Blöcke mit schätzungsweise je 5 bis 40 Kubikmeter Volumen kommen. Die Blöcke würden die Fahrbahn der St 2235 erreichen", skizziert Noll die mögliche Gefahr.



Rund 200 Meter nach der Einmündung der AS 28 rage ein etwa zwölf Meter hoher Felsturm Richtung Straße. Auch hier muss man laut Noll damit rechnen, dass plötzlich Stücke abgleiten oder herauskippen: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Blöcke die Fahrbahn erreichen."



In einem weiteren Bereich hänge in einer exponierten Nische in mehreren Metern Höhe ein weiterer Felsblock (rund 40 Kubikmeter) nahezu vollständig über. Inwieweit dieser durch Klüfte vom Felsverbund getrennt ist, sei schlecht zu sehen. Hier seien ergänzende Untersuchungen durch Kletterer erforderlich. (eik)

Amberg-Sulzbach. Ein Sachverständiger, der sich die Sache angesehen hatte, hat der Behörde am Freitag mitgeteilt, dass auf der Staatsstraße 2235 zwischen der Einmündung der AS 28 und der St 2240 "jederzeit und ohne Vorankündigung sehr große Felsblöcke" landen könnten: Damit bestehe "umgehender Handlungsbedarf". Darauf reagierte Stefan Noll, der zuständige Abteilungsleiter des Bauamts, sofort mit einer Straßensperrung. Nicht die erste in diesem Teil des Landkreises, wo die Behörde schon im vergangenen Jahr in ähnlicher Form eingreifen musste.Nachdem der Streckenmeister am Freitag bereits einen größeren Stein an der Lauterachtalstraße entdeckt hatte, habe die Straßenmeisterei Amberg inzwischen noch einen weiteren frisch abgegangenen Brocken auf dem gesperrten Abschnitt gefunden, teilte Noll am Montag mit. Der "langanhaltende und in diesem Winter sehr tiefgreifende Frost" habe offensichtlich "Klüfte geweitet und Felsteile gelockert bzw. gelöst", erklärte er. Das einsetzende Tauwetter könnte weiteren Steinschlag verursachen."Verkehrssicherungspflichtig für die im Hang stehenden, gefährdeten Felspartien sind die jeweiligen Grundstückseigentümer, die wir aktuell ermitteln und mit denen wir zeitnah das weitere Vorgehen erörtern werden", informierte Noll. Nach einer ersten fachlichen Einschätzung komme hier nur eine Sprengung der gefährlichen Blöcke infrage. Da alles mit den Grundstücksbesitzern abgestimmt und Vergabe-Vorschriften beachtet werden müssten, werde die Sperrung sicher "mehrere Monate" dauern - aber in jedem Fall nicht länger als unbedingt nötig.