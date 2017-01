Amberg-Sulzbach. (zm) Auf den ersten Blick setzen sich Trends, die vor Jahren aufkamen, lediglich fort. Doch die vom Gesundheitsamt erarbeitete Todesursachen-Statistik 2015 für die Stadt und den Landkreis wird mehr und mehr von der Überalterung der Menschen geprägt. In Amberg ist dieses Phänomen nicht so deutlich ausgeprägt wie auf dem Land, für das die Behörde einen neuen Höchststand konstatiert.

Weit weniger Geburten

Erkrankungen Die mit Abstand häufigste Todesursache sind Herz-/Kreislauferkrankungen. In der Stadt machen sie 40 Prozent (bundesweit 39) aller Todesfälle aus, im Landkreis 43 Prozent. Bei Senioren (65 und älter) liegt diese Quote noch einmal deutlich höher bei 91 (Stadt) und 93 (Kreis) Prozent. Die Diagnose Herzinfarkt liegt bei jeweils sechs Prozent der Verstorbenen vor und ist im Langzeitverlauf deutlich rückgängig. Krebserkrankungen (bundesweit 24,5 Prozent) wurden als Todesursache bei 23 (Stadt) beziehungsweise 22 (Kreis) Prozent der Sterbefälle angegeben. Männer sind davon mehr betroffen als Frauen. Häufigste Diagnosen sind Lungen- (hauptsächlich Männer), Darm- (beide Geschlechter ) und Brustkrebs (Frauen). (zm)

Die Steigerung fällt sehr deutlich aus. Im Landkreis verstarben 2015 insgesamt 1262 Männer (640) und Frauen (622). Gegenüber dem Vorjahr sind das 142 Menschen mehr, was einem Anstieg um 12,7 Prozent entspricht. Der bisherige Höchststand lag bei 1133 Todesfällen, er datiert auf 2012 (niedrigster Stand im Zehn-Jahres-Vergleich 2004 bei 1024). In der Stadt verstarben 2015 insgesamt 563 Menschen (plus 20 oder 3,7 Prozent gegenüber 2014), 268 Männer und 295 Frauen.Die Sterbestatistik liegt damit deutlich über den Geburtszahlen. In Amberg stehen mithin 563 Verstorbene 351 Neugeborenen gegenüber, im Landkreis liegen diese Zahlen bei 1262 und 808. Bei der demografischen Aufschlüsselung unterscheidet das Gesundheitsamt die beiden Gruppen der unter 50-Jährigen und Menschen, die mindestens 85 Jahre und älter sind. Bei dieser Betrachtung halten sich die Stadt und der Landkreis weitgehend die Waage. Demnach ist in etwa die Hälfte aller Frauen zum Zeitpunkt ihres Ablebens mindestens 85 Jahre alt, bei den Männern bewegt sich dieser Anteil in der Größenordnung eines Viertels. Die unter 50-Jährigen machen lediglich um die fünf Prozent aller Verstorbenen aus.Erkrankungen (nebenstehender Kasten) bleiben mit weitem Abstand die häufigste Todesursache. Unfälle oder Stürze machen nur einen nahezu verschwindend geringen Anteil aus. In der Stadt waren es 2015 insgesamt acht Fälle (Vorjahr 11), im Landkreis 35 (21). Auch Suizide erfasst diese Statistik und registrierte in der Stadt acht Fälle (11), im Kreisgebiet waren es 18 (10).