Amberg-Sulzbach/Schwandorf. Verdiente Mitarbeiter hat die Stiftung Bahn Sozialwerk verabschiedet. Bei einer Sitzung des Ortsvorstandes Schwandorf ist Georg Schmid von Ortsstellenleiter Herbert Ach gewürdigt worden - ein langjähriges Mitglied der Außenstelle Amberg.

Schmid trat 1966 der Stiftung Bahn Sozialwerk bei. Von 1966 bis 2005 betreute er als Hüttenwart das Ferienhaus Lauterachhütte im Lauterachtal bei Kastl. Ab 1970 bis 2016 war Schmid außerdem als Sozial- und Seniorenbetreuer der Außenstelle Amberg tätig. Jeden Mittwoch stand er den Rentnern und Pensionisten bei Krankenkassen- oder sozialen Fragen zur Seite. Von 1980 bis 2012 organisierte er zusätzlich zu diesem Termin eine Senioren-Zusammenkunft in der Postkantine in Amberg, an der jedes Mal 50 bis 60 Personen teilnahmen. Mit Ablauf des Jahres 2016 ist Georg Schmidt aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurückgetreten.Herbert Ach lobte insbesondere Schmids Aufrichtigkeit. Als Dank der Stiftung überreichte er ihm ein Geschenk und eine Urkunde. Anschließend wurde Schmids Nachfolger als Sozial- und Seniorenbetreuer, Herbert Müller, vorgestellt (Sprechstunden jeden Montag von 15.30 bis 17.30 Uhr, 0160/0 98 20 83 53).