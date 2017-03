Klein und zart wie die 21-Jährige ist, weckt sie bei vielen Beschützerinstinkte. Aber blöd braucht der jungen Frau keiner zu kommen.

Amberg-Sulzbach. Wer einem Mannsbild von geschätzten zweieinhalb Zentnern glaubt, muss davon ausgehen, dass ein Krischperl im Dezember 2015 irgendwann frühmorgens zwischen drei und vier Uhr das halbe Happy Rock aufgemischt hat. "30 bis 40 Leute, alle betrunken, alle brüllen herum und haben ihr Feuer gegeben: 'Dann hau' ihm doch eine rein!'" So beschrieb der Zeuge die völlig überdrehte und unübersichtliche Situation vor der legendären, schon lange wegen Renovierung geschlossenen Disco. "Dabei ist gar nichts passiert."Ganz so sah das die Staatsanwaltschaft nicht. Sie warf der schmächtigen Kfz-Mechatronikerin, die inzwischen in einem anderen Beruf arbeitet, vorsätzliche Körperverletzung vor. Deshalb saß sie vor Jugendrichter Peter Jung auf der Anklagebank und gab unumwunden zu, handgreiflich geworden zu sein. Zwei Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht eines 27-jährigen Arbeiters räumte sie ein. Von einem Fausthieb, wie er ihr zudem vorgeworfen wurde, könne nicht die Rede sein, gab die 21-Jährige zu Protokoll.Was wirklich geschah im Eingangsbereich und vor dem Lokal, ließ sich eineinviertel Jahre nach dem Vorfall nur noch schwer nachvollziehen. Viel Alkohol war im Spiel, viele aufgeladene Emotionen. Die eigentlichen Schläge will keiner der Zeugen gesehen haben. Also war das Gericht ausschließlich auf die Angaben der Beschuldigten und des Opfers angewiesen. Die junge Frau sprach von zwei saftigen Watschn. Die habe der 27-Jährige gefangen, weil sie Angst vor einer massiveren körperlichen Attacke seinerseits gehabt habe. Erst sei sie von dem offensichtlich betrunkenen und aggressiven jungen Mann nach einem kurzen Wortgefecht wegen einer Lappalie ein paar Treppenstufen hinuntergeschubst worden. Kurz danach, sie habe gerade gehen wollen, habe er ihr draußen nachgesetzt, sie von hinten an der Schulter gepackt und ihr zu verstehen gegeben, dass es da noch etwas zu klären gebe. Beide Male habe sie sich den Betrunkenen lediglich vom Leib halten wollen, verteidigte die 21-Jährige ihre Attacken.Ihr damaliges Gegenüber hat eine ganz andere Erinnerung an dieses Geschehen. Allzu genau war sie nicht mehr. Einigkeit herrschte zwischen Täterin und Opfer allerdings darin, dass sie vor dem Lokal mehrere Minuten lang noch lautstark weiter gestritten hätten. "Ich wollte auf mich aufmerksam machen. Ich habe gedacht, es hilft mir jemand. Dabei haben alle mich nur angefeuert", erzählte die Angeklagte dem Gericht. Wegen dieser Schreierei kam auch eine Polizeistreife und nahm eine ganze Reihe von Personalien auf. Klären konnten die Beamten die Situation zu diesem Zeitpunkt allerdings offenbar nicht und zogen wieder ab.Wären da nicht drei Einträge im (Jugend-)Strafregister der jungen Frau wegen zweier Diebstähle und einer Körperverletzung gewesen, hätte dieses Verfahren angesichts der Beweislage wohl mit einem Einstellungsbeschluss beendet werden können. Dieser Weg schien jedoch verbaut, und die Staatsanwaltschaft wollte am Ende nur noch einen der Schläge abgeurteilt wissen. Der Griff von hinten an die Schulter sei nicht von einer Notwehrsituation gedeckt gewesen, argumentierte der Ankläger. Das Opfer habe lediglich auf sich aufmerksam machen wollen. Diesen Gedanken wollte die Verteidigung nicht nachvollziehen und plädierte auf einen Freispruch in allen Anklagepunkten. So kam es auch.