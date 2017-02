Amberg-Sulzbach. Kaum treffen die Autofahrer nicht mehr auf winterliche Straßenverhältnisse, "mussten wieder erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden", beklagte die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg am Montag. So interessierten einen Verkehrsteilnehmer bei Hahnbach am Steuer seines Wagens die erlaubten 100 km/h herzlich wenig. Stattdessen war er mit fast 200 km/h unterwegs. Der Mann wird längere Zeit auf seinen Pkw verzichten müssen.

Beamte der Inspektion waren am vergangenen Freitag zu Geschwindigkeitsmessungen ausgerückt. Zwischen 15.30 und 17.45 Uhr standen sie an der Staatsstraße 2164 bei Illschwang, von 20.40 bis 22.20 Uhr postierten sie sich an der Staatsstraße 2120 bei Hahnbach. An der Kontrollstelle nahe Illschwang notierten die Ordnungshüter sechs Raser. Zwei Lastwagen- und drei Autofahrer müssen nun mit einem Bußgeld von bis zu 80 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei rechnen. Der Spitzenreiter erreichte bei erlaubten 100 km/h Tempo 146. "Das wird neben einem Bußgeld von 160 Euro und zwei Punkten noch mit einem Fahrverbot von einem Monat geahndet", teilte die Inspektion mit.Diesen Wert toppten die beiden Autofahrer, die bei Hahnbach in die Falle gingen. Statt mit 100 passierten sie die Kontrollstation mit 157 beziehungsweise 194 km/h. Das bedeutet für den "Langsameren" 240 Euro Geldbuße, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Die Folgen für den "Schnelleren": Er muss 600 Euro zahlen, kassiert zwei Punkte und erhält ein dreimonatiges Fahrverbot.Auch die Verkehrspolizeiinspektion Amberg legte sich am Sonntag auf die Lauer. Auf der B 299, Höhe Allmannsfeld, wurden nach ihren Angaben insgesamt 76 Fahrzeugführer beanstandet, 21 von ihnen haben jetzt mit einer Anzeige zu rechnen. Besonders eilig hatte es ein Autofahrer, der mit 102 km/h geblitzt wurde. Erlaubt sind an dieser Stelle 60 km/h.Bereits am Samstag war es bei Messungen auf der B 85 im Gemeindebereich Kümmersbruck zu 46 Beanstandungen gekommen. Spitzengeschwindigkeit: 117 statt 70 km/h.