Vor allem in der Nacht steht an Silvester die Welt auf dem Kopf. Um das neue Jahr gebührend willkommen zu heißen, werden unzählige Raketen und Feuerwerkskörper abgebrannt und in die Luft geschossen. Dabei müssen trotzdem die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Das Polizeipräsidium Oberpfalz gibt Tipps zum regelkonformen Umgang mit Silvesterfeuerwerk.

Verschiedene Feuerwerkskörper-Kategorien

Müll als Problem

Nur Feuerwerkskörper mit entsprechender Kennzeichnung dürfen verwendet werden. Für deutsche Produkte gibt es zum einen die Kennzeichnung vom Bundesamt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und zum anderen die CE-Kennzeichnung für europaweite zugelassene Feuerwerkskörper. Aus benachbarten Ländern, zum Beispiel Polen oder der Tschechischen Republik, darf Feuerwerk nur mit entsprechender Kennzeichnung eingeführt werden. Sogenannte Billigprodukte ohne die entsprechende CE-Kennzeichnung dürfen weder eingeführt noch verwendet werden, da diese häufig Sprengstoff statt Schießpulver enthalten. Die Einfuhr solcher Feuerwerkskörper stellt eine Straftat dar.Sogenanntes Kleinstfeuerwerk darf das ganze Jahr über verkauft und ab dem Mindestalter von 12 Jahren verwendet werden. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Wunderkerzen.Feuerwerkskörper die üblicherweise in der Silvesternacht verwendet werden. Für den Erwerb und für die Verwendung gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. Zudem gilt ein zeitliches Verkaufsverbot vom 1. Januar bis zum 28. Dezember, außer einer der Tage vom 29. Dezember bis 31. Dezember ist ein Sonntag, dann ist der Verkauf bereits ab dem 28. Dezember erlaubt.Problematisch waren in den vorherigen Jahren die Unmengen an feuerwerksbedingtem Müll. Oft wird vergessen, dass jeder für den von ihm verursachten Müll verantwortlich ist. "Eine Ausnahme hierfür gibt es auch in der Silvesternacht nicht", betont Polizeisprecherin Judith Kleinhanß. Auch Flaschenscherben auf den Gehwegen und Straßen sind ein Problem. Die Polizei bittet, entstandene Scherben zu beseitigen um so Gefahren zu vermeiden. Das Polizeipräsidium warnt, sollte die Sicherheit in irgendeiner Form beeinträchtigt werden, ist mit konsequentem Einschreiten der Polizei zu rechnen. Judith Kleinhanß: "Die Oberpfälzer Polizei wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017 und friedliche Silvesterfeierlichkeiten."