Der kleine Tim liebt die Kühe und Maschinen auf dem Bauernhof seiner Großeltern. Vier Wochen vor seinem dritten Geburtstag wird ihm das zum Verhängnis. Im Sommer 2016 überfährt ihn sein Großvater mit dem Traktor - ein tragischer Unfall, mit dem die zerrüttete Familie bis heute kämpft. Nun will sie andere Eltern warnen.

Großvater schweigt

Landwirte wachrütteln

Prävention Oft geht es den Landwirten darum, Kinder und Enkel im Blick zu haben, wenn sie arbeiten müssen. Deshalb nehmen sie viele auf dem Bulldog mit. Welche Regeln dabei zu beachten sind, lernen Landwirte zum Beispiel beim Traktorführerschein. Auch die Hersteller landwirtschaftlicher Maschinen definieren Vorschriften - und schließen zumeist aus, weitere Personen in dem Gefährt mitzunehmen. Zur allgemeinen Sicherheit auf Bauernhöfen beraten außerdem Friedrich Allinger und seine Mitarbeiter von der Landshuter Abteilung Prävention bei der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. (esa)



Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht weine, nicht an Tim denkt. Man kommt nicht zur Ruhe. Mutter Petra über den Tod ihres zweijährigen Buben

Amberg-Sulzbach. Tim war ein aufgeweckter Junge. Schon immer faszinierte ihn der Traktor seines Opas. "Tagelang hat mein Mann im Internet recherchiert, wie Tim sicher mitfahren kann", erzählt Tims Mutter Petra (alle Namen von der Redaktion geändert). Tränen laufen über ihr Gesicht, zu schmerzhaft sind die Erinnerungen. Sie haben einen sicheren Sitz samt Fünf-Punkte-Gurt gefunden und am Bulldog angebracht. Tim durfte mit seinem Opa mitfahren.Im Mai 2016 ereignet sich dann ein tragischer Unfall bei Plößberg (Kreis Tirschenreuth). Ein Junge fällt aus der Frontladerschaufel eines Traktors und wird von dem Gefährt überfahren. Eine Tragödie, die Tims Eltern noch mehr zum Nachdenken bringt."Eineinhalb Jahre hat alles super geklappt", erinnert sich die 31-Jährige. Es war mehrfach fest abgesprochen, dass Tim nur in dem sicheren Sitz Platz nehmen darf. Dann hatte ihr Schwiegervater die Idee, den Buben in die Frontwanne zu setzen. "Er hatte eine Riesenangst", erzählt Petra. Der Kleine habe mit den Füßen gestrampelt und geschrieen. Petra und ihre Schwiegermutter redeten auf den Opa ein, er solle Tim nicht mehr hineinsetzen, da es zu gefährlich sei. Das war vier Tage vor dem Unfall.An jenem Montag will Tim zum Bauernhof - wie fast jeden Tag. Petra und ihr Baby Lena begleiten ihn, dann gehen sie wieder nach Hause. Der Junge fährt mit seinem Opa aufs Feld. Der Landwirt hat vor, den Acker mit dem Federzahngrubber zu bearbeiten. Was dann geschieht, weiß nur der Großvater - der bis heute schweigt. Der Landwirt alarmiert Petra mit dem Handy: "Hilfe, Petra, Hilfe, ich habe Tim mit dem Bulldog überfahren."Sofort rennt die Mutter mit Lena auf dem Arm zum Bauernhof. Von dort fährt sie die Nachbarin zum Unfallort. Ein Hubschrauber landet. Schnell sind Feuerwehr, Notarzt, Krankenwagen und Sanitäter an der Unglücksstelle. Tim wird neben dem Traktor reanimiert. Petra war selbst jahrelang bei der Feuerwehr: "Diese Blicke untereinander. Da weiß man, was es geschlagen hat." Plötzlich schießen ihr die Erinnerungen an den tödlichen Unfall bei Plößberg durch den Kopf.Die Rettungskräfte liefern Tim in das Marien-Klinikum in Amberg ein. Auch während des Transports müssen sie ihn immer wieder reanimieren. Der 32-jährige Vater Markus begleitet den Jungen. Petra wird nach Hause gebracht. "Es gibt wenig Hoffnung", erinnert sie sich noch heute an die Worte der Notärztin. Zuhause hält sie es jedoch nicht lange aus. Sie fährt ins Krankenhaus, die kleine Tochter ist mit dabei. Die Ärzte machen ein CT bei Tim - mit einem erschütternden Ergebnis: schwere Kopfverletzungen, Notoperation. Tim wacht nicht wieder auf. Die Eltern werden in einen Raum geführt. In der Mitte steht ein kleines Bett, der Körper von Tim ist komplett mit einem Tuch zugedeckt. Vor dem Zimmer wartet die Kripo. Ein Staatsanwalt fordert eine Obduktion, da der Großvater keine Aussagen zum Unfall gemacht hat. Das wollen die Eltern jedoch verhindern - ohne Erfolg. "Leider hat man kein Recht mehr aufs eigene Kind", bedauert Petra. Gerne hätten sie Tims Organe für eine Spende hergegeben. Dies war wegen der späteren Obduktion nicht möglich. Was genau passiert ist bei dem Unglück, bleibt unklar. Auch ein Gutachten bringt die Beamten nicht weiter. Nur eines ist sicher: Tim wurde überfahren.Zwei Notfallseelsorger sind mit im Klinikum. Als die Nachricht kommt, dass Tim nicht mehr lebt, sind die Helfer entgegen der Zusage aber weg. Um 1 Uhr nachts schickt das Krankenhauspersonal die Familie heim. Alleine stehen sie auf dem Klinikparkplatz: "Man ist sich selber überlassen."Seit dem tragischen Unfall hat sich das Leben der Familie völlig verändert. Das Verhältnis zu Petras Schwiegervater ist zerrüttet. "Er gab nicht einmal den Traktor und die Wanne weg." Wenn er mit dem Bulldog am Haus von Petra, Markus und Lena vorbeifährt, komme alles wieder hoch. Mehrmals haben sie versucht, mit dem Landwirt zu reden - vergebens.Den Tod ihres Kindes haben sie gut ein halbes Jahr nach der Tragödie noch nicht überwunden. Tims kleine Arbeitskleidung hängt noch in der Garage, sein Kinderzimmer ist unberührt. "Es ist kein Tag gut. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht weine, nicht an Tim denke. Man kommt nicht zur Ruhe", sagt die junge Mutter. Erst seit kurzem arbeitet sie wieder in einer Zahnarztpraxis.Eine große Stütze für das Ehepaar ist Tochter Lena, die mittlerweile neun Monate alt ist. Sie sei der Grund, warum die Eltern jeden Tag aufstehen, sie verlangt Aufmerksamkeit und Liebe. Trotzdem: "Man kämpft, dass man jeden Tag überlebt. Es würde helfen, wenn der Großvater über den Unfall sprechen würde. Er war ein lieber Opa", sagt Petra.Markus und Petra haben ein großes Anliegen. Sie wollen, dass sich ein derart schrecklicher Unfall nicht noch einmal wiederholt. Deshalb erzählen sie ihre Geschichte. Sie möchten Landwirte aufrütteln, "damit sie auf die Sicherheit ihrer Kinder achten". "In der Landwirtschaft wird immer ein Auge zugedrückt. Kein Mensch kontrolliert die Regeln", sagt Markus. Der 32-Jährige kritisiert die niedrigen Strafen, die auf die Unfallfahrer zukommen. "Man darf nicht immer sagen: Das passiert nur den anderen. Plötzlich sitzt man selbst mit dem Leid da."