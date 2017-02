Amberg-Sulzbach. Die Lokalredaktion der Amberger Zeitung und der Sulzbach-Rosenberger Zeitung stellt sich neu auf: Deskchef ist ab 1. März Uli Piehler.

Der 40-Jährige aus Freudenberg hat in München Journalistik studiert, war zehn Jahre lang in der Mantelredaktion in Weiden für die Themen des Tages zuständig und wechselte 2014 zurück in seine Amberger Heimatredaktion. Zuletzt betreute er als Reporterchef seine schreibenden Kollegen.Er folgt auf Jürgen Kandziora (56), der die Lokalredaktion in den vergangenen zehn Jahren leitete. Kandziora übernimmt im Mutterhaus in Weiden eine wichtige neue Aufgabe. Er wird ab 1. April den neu geschaffenen Posten des Leseranwalts ausfüllen. Die Oberpfalz-Medien gehören zu den ersten Zeitungshäusern in Deutschland, die eine solche Anlaufstelle für Leseranfragen haben. Bundesweit gibt es Leseranwälte erst bei rund einem Dutzend Verlagen, zuletzt richtete die Bild-Zeitung eine solche Stelle ein. Neuer Reporterchef in Amberg ist Dr. Markus Müller aus Auerbach. Der 49-Jährige hat in Bayreuth Geschichte und Politikwissenschaft studiert und promovierte 1999. Müller ist seit 2001 für Oberpfalz-Medien tätig, die meiste Zeit davon in Sulzbach-Rosenberg und Amberg.