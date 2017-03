Umlage in Zahlen Im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) haben sich die Landkreise Amberg-Sulzbach und Schwandorf sowie die kreisfreie Stadt Amberg zusammengeschlossen. In diesem Rettungsdienstbereich mit einer Fläche von 2778 Quadratkilometern leben circa 292 000 Menschen.



Die Umlagebeiträge richten sich nach der Einwohnerzahl in den Gebietskörperschaften und teilen sich so auf: für den Verwaltungshaushalt entfallen auf den Landkreis Amberg-Sulzbach (103 568 Einwohner) 592 560 Euro, auf den Landkreis Schwandorf (144 864) 828 834 Euro und auf Amberg (41 861) 239 506 Euro. Für den Vermögenshaushalt beträgt die Umlage für Amberg-Sulzbach 154 125 Euro, für Schwandorf 215 580 Euro und für die Stadt Amberg 62 296 Euro. Insgesamt beträgt die Verbandsumlage für den Verwaltungshaushalt 1,6 Millionen Euro und 432 000 Euro im Vermögenshaushalt. 2016 lag diese bei 1 570 400 Euro für den Verwaltungsetat. Für den Vermögenshaushalt war nichts nötig gewesen. (san)

Digitale Alarmierung

Amberg-Sulzbach. Ein umfangreiches Zahlenwerk stand auf der Tagesordnung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) bei der Sitzung am Dienstagvormittag im Landratsamt: der Etat für 2017. Dieser schließt im Verwaltungshaushalt mit 3 437 900 Euro und im Vermögenshaushalt mit 479 200 Euro ab. Somit liegt der Gesamtetat bei 3,91 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme ist laut ZRF-Geschäftsführer Andreas Dommer nicht vorgesehen. Den Anstieg im Verwaltungshaushalt begründete er mit mehreren Faktoren. Zum einen finde eine neue Entgeltordnung für Disponenten, Schichtführer und Leitstellenleiter ihren Niederschlag. "Das betrifft 98 Prozent unserer Bediensteten", erklärte er. Im Stellenplan sei eine halbe Stelle zusätzlich aufgenommen worden, die Planstelle für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD). Der Beschluss dazu war laut Dommer bereits in der Sitzung im September erfolgt. "Die Kosten für den ÄLRD werden aber von den Krankenkassen finanziert", informierte der Geschäftsführer.Im Vermögenshaushalt schlägt sich der eCall (emergency call) nieder. Andreas Dommer erklärte dieses System: Verunglücke ein Fahrzeug, das damit ausgestattet ist, werde selbstständig ein Notruf abgesetzt, auch wenn der Fahrer dazu nicht mehr in der Lage ist. "Das Fahrzeug sendet uns Daten, wo es verunfallt ist, ob die Airbags ausgelöst haben, welche Geschwindigkeit gefahren wurde." Um solche Notrufe in der Integrierten Leitstelle auswerten zu können, müssten die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Geld werde außerdem für die digitale Alarmierung benötigt, die 2018/19 flächendeckend im gesamten Freistaat eingeführt werden soll. "Momentan alarmieren wir immer noch analog." In dieser Zeit stehe auch der Hardware-Tausch für Amberg an. "All das ist förderfähig durch den Freistaat.""Die Landkreise und die Stadt lassen sich das durchaus was kosten, damit wir im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst gut aufgestellt sind", kommentierte Verbandsvorsitzender Michael Cerny den Etat mit einem Volumen von knapp vier Millionen Euro. Josef Fischer, Verbandsrat aus dem Landkreis Schwandorf, fragte nach, ob eine höhere Verbandsumlage notwendig sei angesichts von Rücklagen in Höhe von 800 000 Euro. Dommer kündigte an, dass mit den Rücklagen die Finanzierungen bestritten werden sollen.Anliegen sei, gewisse Ansparungen zu haben, so die Erläuterung von Amberg-Sulzbachs Kreiskämmerer Anton Weber. Den 2018er-Haushalt werde man wieder genau anschauen und stärker auf Rücklagen zurückgreifen. Auch OB Cerny verteidigte den praktizierten Ansatz: "Man stattet den Zweckverband jetzt so aus, dass die Finanzierungen auf jeden Fall gesichert sind." Das Gremium genehmigte einstimmig den Etat.