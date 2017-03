Amberg-Sulzbach. (lz/bba) Mit bewährten Kräften wird der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Amberg-Sulzbach die Aufgaben der Zukunft meistern: Den beiden Vorsitzenden, Christian Liebenstein (Kreisjugendseelsorger) und Matthias Übelacker, wurde ohne Gegenstimme das Vertrauen geschenkt. Vorsitzende Steffi Dehling stand nicht zur Wahl, ein zweiter weiblicher Vorstandsposten konnte nicht besetzt werden.

Über prall gefüllte Reihen durften sich die Verantwortlichen zur Vollversammlung freuen. Zum Einstieg beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem individuellen Glück und Glücksmomenten für die Gesellschaft. Beim Vorstandsbericht wurde an die vielfältigen Aktionen erinnert. Die gute Zusammenarbeit mit dem BDKJ- Kreisverband Amberg Stadt und der Jugendstelle wurde besonders gelobt.Nach dem Kassenbericht wurden Christian Liebenstein und Matse Übelacker als Finanzverantwortliche bestätigt, ebenso wie Florian Schleicher und Wolfi Lorenz als Revisoren.Als nächstes Angebot lud der Vorstand zum Jugendkreuzweg "Jesus art" ein, Treffpunkt ist am Freitag, 7. April, am Dultplatz in Amberg. Am Mittwoch, 31. Mai, ist Bewerbungsschluss für den erstmals ausgelobten Don-Bosco-Preis ( www.bdkj-amberg-sulzbach.de), der zum Jugendtag auf dem Mariahilfberg am Mittwoch, 5. Juli, ab 18 Uhr verliehen wird. Zu diesem Gottesdienst unter dem Thema "Geocaching" freuen sich die Verantwortlichen auf Diözesanbischof Rudolf Voderholzer. Dazwischen wird am Samstag, 24. Juni, das Sommerfußballturnier angeboten. Am Samstag, 14. Oktober, lädt der BDKJ zur Jugendleitertankstelle mit dem Motto "Spiele im Dunkeln" ein.Martina Spiegler, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings (KJR), erläuterte die Förderrichtlinien, die dank Unterstützung des Landkreises auf zehn Euro pro Tag und Teilnehmer erhöht wurden. Teilnehmer mit Juleica bekämen eine zusätzliche Fördermöglichkeit. Spiegler erinnerte an die Jugendleiterschulungen und das große und bunte Materialangebot, das der KJR kostenlos oder gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung stelle. Die ehrenamtliche Diözesanvorsitzende, Anna Leonhard, stellte die Angebote des BDKJ-Diözesanverbandes vor. Im Wahljahr gelte ein Schwerpunkt der politischen Bildung.Linda Lichtenberg berichtete für die Jugendstelle über das "Insurgent", das Berufungsgebet 19 21. Die Reihe beginne am Donnerstag, 6. April, um 19.21 Uhr in der Pfarrkirche St. Antonius in Kümmersbruck. Weitere Stationen seien am Donnerstag, 18. Mai, St. Michael und am Donnerstag, 1. Juni, die Pfarrei St. Georg - beide in Amberg. Eine außergewöhnliche Erfahrung werde der Kinogottesdienst am Donnerstag, 20. Juli, mit dem Arbeitstitel "Saat des Bösen". Mit einer Werbung für Sport&Spirit vom Wochenende 28. bis 30. Juli auf der Pröllerhütte schloss die Jugendreferentin.Pater Christian Liebenstein stellte die Angebote des Bildungshauses in Ensdorf vor, ein Schmankerl sei die Überraschungswoche für Sechs- bis Zwölfjährige vom 7. bis 11. August.