Manchmal fühlen sich Helmuth Pfeffer und Hans-Jürgen Haas wie Bundestrainer: Als Verantwortliche von RBO und ZNAS machen sie die Busfahrpläne für die Region - um hinterher anhand der Kritik zu erkennen, dass 150 000 Leute glauben, mehr davon zu verstehen als sie.

Oft ernüchternd

Nachtschwärmer geht gut

Ein kürzerer Probelauf als ein Jahr ist eigentlich sinnlos. Helmuth Pfeffer

Der Rufbus als Stiefkind „Rufbusse werden bei uns kaum bis überhaupt nicht angenommen.“ Diese Erfahrung macht Hans-Jürgen Haas immer wieder. „Und wir rätseln über die Gründe, weil das im Gebiet des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg (VGN) wesentlich besser klappt.“ Fast scheint es, als ob die Leute in der Region Amberg-Sulzbach der Meinung sind, man könne doch nicht verlangen, dass ein Bus nur für sie alleine fahre.

Aber genauso funktioniert es: Wer anruft, aktiviert damit für seinen speziellen Bedarf die Verbindung, selbst wenn er der Einzige ist, der sie an diesem Tag nutzt. Der Vorteil eines Rufbusses: Er ist für denjenigen, der ihn einrichtet, günstiger als eine ständige Verbindung, da er dauernde Leerfahrten vermeidet. Der Nachteil laut Haas: „Wenn er nicht fährt, wird er auch nicht wahrgenommen.“ Was dann – als klassisches Beispiel fällt Haas hier das Birgland ein – bei den Bürgern zu dem Eindruck führt: „Bei uns fährt doch kein Bus.“

Amberg-Sulzbach. Wann funktionieren Bus-Probebetriebe?, lautete die Ausgangsfrage der AZ an Haas und Pfeffer angesichts einiger so gut wie gar nicht angenommener Verbindungen, von denen Haas als Geschäftsführer des Zweckverbandes Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) in der Verbandsversammlung berichtet hatte. Im Gespräch stellt sich heraus: Manchmal bleiben die Gründe für Erfolg oder Misserfolg eines Angebots selbst altgedienten Profis wie Haas und Pfeffer (er ist Leiter der Regionalbus-Ostbayern-Außenstelle Amberg) schleierhaft.Aber die Entscheidung, ob sie einen Probebetrieb einführen, machen sie sich niemals leicht. Dürfen sie auch nicht. Sie hantieren ja mit dem Geld der Steuerzahler bzw. der Busunternehmer. Und selbst ein Probebetrieb, den man auf einer relativ kurzen Strecke als günstigen Rufbus einrichtet, kommt schon auf einige Tausend Euro.Das wird dann bei längeren Strecken schnell fünfstellig, denn ein Jahr lang sollte man den Versuch schon laufenlassen, ehe man über den Erfolg ein Urteil fällt. "Ein kürzerer Probelauf ist eigentlich sinnlos", sagt Pfeffer. Es braucht einfach Zeit, bis ein Angebot sich herumspricht. Deshalb legen die Verantwortlichen für den ÖPNV viel Wert auf Apps, Handzettel oder Hinweise in Gemeindeblättern, um ihre Probebetriebe bekanntzumachen. Gleichzeitig wissen sie, dass der wichtigste Faktor dabei die schwer zu beeinflussende Mundpropaganda ist. "Die wird vor allem wahrgenommen, wenn sie negativ ausfällt", hat Haas festgestellt. "Man muss also unbedingt dafür sorgen, dass alles passt, dann kann das positiv weitergegeben werden", schlussfolgert Pfeffer."Grundsätzlich nehmen wir jede Anfrage ernst", sagen die beiden ÖPNV-Experten übereinstimmend über den ersten Schritt zu einer neuen Verbindung, ob die Anregung nun von Privatleuten, Gemeindeverwaltungen, Parteien, Dorfgemeinschaften, Vereinen oder potenziellen Fahrgästen kommen. "Wir setzen uns dann oft zusammen und überlegen, ob das klappen könnte", erzählt Haas. Kann hier möglicherweise ein breiterer Effekt eintreten? Oder sind bestenfalls einzelne Passagiere zu erwarten? Die Fahrzeiten sollen attraktiv sein, die Route nicht zu viele Abzweige enthalten, "sonst ist das 0,0 interessant".Eine wichtige Überlegung ist immer, welche Zielgruppe man im Auge hat. Bei den Abendfahrten am Freitag und Samstag von Vilseck über Hahnbach nach Amberg dachte man etwa an US-Amerikaner, Jugendliche unter 16 oder Leute im gesetzteren Alter, die zum Essen oder ins Kino wollten. "Das war ausdrücklich kein Discobus", sagt Haas. Das zeigte auch die Rückfahrt um 24 Uhr an. Der ZNAS sah Chancen für eine gute Resonanz - und rätselt, warum diese Verbindung praktisch überhaupt nicht angenommen wurde.Wenn Aussicht auf Erfolg besteht, schlägt Haas der ZNAS-Verbandsversammlung meist einen Probebetrieb für ein, zwei Jahre vor. "Manchmal ist es aber ernüchternd, wenn man das Ergebnis sieht." Wann ist ein Probebetrieb so erfolgreich, dass er ein Regelbetrieb wird? "Da gibt es keine feste Faustformel", so Pfeffer. Man stelle die Kosten dem gegenüber, was man erreicht habe. "Wenn wenigstens ein paar Dutzend Leute mitgefahren sind, neigt man dazu, den Probebetrieb fortzusetzen." Die Erfahrung zeigt aber: Die meisten Probebetriebe werden mangels Passagieren eingestellt. Einige Beispiele (weitere Daten [Stand November] in der Grafik):Der ZNAS wollte nach Elternbeschwerden testen, ob hier eine Verbindung für Schüler am späten Nachmittag gehen könnte.Angeregt von einer örtlichen Partei, weil es vormittags keine Direktverbindung nach Hahnbach gab.Die Jugend-Vertretung von Ursensollen wollte am Freitagabend eine Fahrtmöglichkeit nach Amberg schaffen, etwa ins Kino.Vom Seniorenmosaik Hirschwald initiiert. Die eineinhalb Stunden Aufenthalt in Schmidmühlen sind auf einen Besuch beim Arzt abgestellt.Kein Rufbus. Ging auf eine Unterschriftenliste des Jugendgemeinderats zurück. Rückfahrt nach Freihung war am späten Nachmittag.Auf eine Anregung aus Auerbach hin eingerichtet. Startet um 5.05 Uhr, um das Auerbacher Gewerbegebiet und das Krankenhaus zum Schichtbeginn zu erreichen. Dazu wurde eine Rückfahrmöglichkeit zum Schichtende gegen 14 Uhr organisiert und eine 22-Uhr-Fahrt in Aussicht gestellt. Jetzt muss entschieden werden, ob man diese Verbindung weiterführt.Verbanden die drei Krankenhäuser und ließen genügend Zeit für Krankenbesuche.Auf Anregung der Bürgermeisterin eingerichtet, auch für die in Schwend lebenden Flüchtlinge gedacht.Schufen am Nachmittag eine Anbindung ans St.-Anna-Krankenhaus.Für Anbindung an Schiene und Busbahnhof mittags und abends. Im ersten halben Jahr fast immer leer, inzwischen aber meist mit ein bis zwei Fahrgästen pro Tour. Hat deshalb Chancen, 2017 fortgesetzt zu werden.Es gibt neben den Rohrkrepierern freilich auch positive Überraschungen. Die Rufbusse im Probebetrieb nach Ammersricht und Kümmersbruck fallen Haas und Pfeffer da ein. Sie wurden so gut angenommen, dass sie jetzt Stammfahrten sind und ihre Zeiten sogar auf andere Citybuslinien übertragen werden. Auch der Sulzbach-Rosenberger Nachtschwärmer - er verbindet am Freitag- und Samstagabend die Außenbezirke der Stadt mit dem Zentrum - wurde mittlerweile zum Dauerbrenner. "Dabei war er im ersten Jahr ein Totalausfall", erinnert sich Haas. Heute kommt er an den einzelnen Tagen auf 400 bis 500 Fahrgäste im Jahr. Der ZNAS-Geschäftsführer ist damit "halbwegs zufrieden". Ähnlich lief es beim Nachtexpress zwischen Sulzbach-Rosenberg und Amberg. "Das war im ersten Jahr sehr mau", sagt Helmuth Pfeffer. "Aber mit der Zeit ist er doch gut angenommen worden." Manchmal zahlt sich Geduld eben aus.