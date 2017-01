Anständiges Holz vor der Hütte ist in der Forstwirtschaft eine attraktive Maßeinheit. Und einträglich dazu.

Amberg-Sulzbach. Sie sprechen von der "Braut der Submission". Gemeint ist der Holzstamm, der bei einem dieser Bieterverfahren den höchsten Preis erzielt hat. Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Sulzbach-Rosenberg, die mit Eichenstammholz wieder einmal bei der Laubwertholz-Submission im oberfränkischen Pretzfeld vertreten war, machte sich vor Ort ein Bild vom derzeitigen Marktgeschehen auf diesem Sektor. Bei frostigen Temperaturen trafen sich interessierte Waldbesitzer und Revierleiter aus der Region unter der Führung von WBV-Geschäftsführer Jörg Berendes zu einem Rundgang über den Submissionsplatz in Strullendorf bei Bamberg.Von Eichen, Buchen, Eschen über Berg-, Spitz- und Feldahorn, Linde, Hainbuche und Birke bis hin zu heimischen Exoten wie Elsbeere, Walnuss oder Wildkirsche reichte das Angebot und erforderte ausgefeilte Artenkenntnisse. Auch die Kiefern, Fichten und Lärchen auf dem benachbarten Nadelholz-Platz boten für Insider viel zum Bestaunen. Als lehrreich erwies sich für die Besuchergruppe, dass nicht immer von den äußerlich sichtbaren positiven oder negativen Qualitätsmerkmalen auf ein hohes oder niedriges Gebot zu schließen war. Zudem kristallisierte sich heraus, dass Laubholz nicht nur als Brennholz zu gebrauchen ist, sondern für einen erfolgreichen Waldbau bei entsprechender Pflege auch unter wirtschaftlichen Aspekten zunehmend attraktiv wird.Eine gute äußere Qualität und starke Dimensionen wirken sich generell positiv auf einen hohen Erlös aus. Anhand der Preisangebote war deutlich zu spüren, dass derzeit die Eiche stark gefragt ist, während beispielsweise die Roterle oder Esche nicht in Mode zu sein scheinen. Berendes merkte dazu an: "Aber auch im Kundengeschmack werden sich die Zeiten wieder ändern."Bei einem für die Waldbesitzer "überaus erfreulichen Holzerlös" von durchschnittlich 355 Euro pro Festmeter für die gelieferten Stämme aus der Sulzbach-Rosenberger WBV über sämtliche Güte- und Stärkeklassen hinweg waren alle der Meinung, dass sich die Teilnahme an der Submission auf jeden Fall rentiert hat.