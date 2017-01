Ist es denkbar, dass eine Mutter von sexuellen Missbrauchshandlungen an ihren Kindern weiß und nichts unternimmt? Nach einem Prozess, der am Donnerstag vor dem Schöffengericht stattfand, muss davon ausgegangen werden.

Festnahme auf dem Gang

Jetzt bei Pflegefamilien

Auf der Anklagebank saß ein 66-Jähriger, der nach Überzeugung der Richter über einen längeren Zeitraum hinweg zwei Buben und zwei Mädchen unsittlich berührt hatte. Dafür muss er zwei Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Die Vorgänge spielten sich in einem Haus bei Sulzbach-Rosenberg ab. Dort wohnten sowohl die Kinder mit ihren Eltern als auch ein älteres Ehepaar, das den Leuten quasi nachgezogen war, als diese ihren angestammten Wohnsitz in Potsdam verlassen hatten und in die Oberpfalz übergesiedelt waren. Das geschah angeblich, weil der Familienvater hier leichter Arbeit finden konnte.Nach umfangreicher Beweisaufnahme stand für das Gericht fest, dass die Mutter der Kinder von den sexuellen Entgleisungen etwas mitbekommen haben musste. Bei ihrer Vernehmung durch Richter Markus Sand stellte das die 39-Jährige aber kategorisch in Abrede. Immer wieder bohrten Sand und auch Staatsanwältin Michaela Frauendorfer nach. "Sie kriegen jetzt eine letzte Chance, uns hier mit der Wahrheit zu bedienen", ließ der Richter nach einer guten halben Stunde des hartnäckigen Leugnens vernehmen. Doch die Frau blieb dabei, konnte nach draußen auf den Gang gehen und wurde wenige Augenblicke später von der Staatsanwältin festgenommen.Die 39-Jährige blieb auch danach bei ihrer Behauptung, sie habe nichts von den Missbrauchshandlungen gewusst. Amberger Kriminalbeamte nahmen dies auf ihrer Dienststelle zu Protokoll. Dann konnte die jetzt in Nürnberg lebende Frau gehen.Gegen sie ist nun, wie Frauendorfer am Freitag auf Anfrage mitteilte, ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage angelaufen. Dass die vierfache Mutter von dem unsäglichen Treiben Kenntnis besessen haben dürfte, ging allein schon aus den Angaben ihrer Kinder hervor. Zwei von ihnen hatten unter anderem bei richterlichen Befragungen im Zuge umfangreicher Ermittlungen sinngemäß geäußert, sie hätten ihrer Mama von den ihnen unliebsamen Übergriffen berichtet, seien aber abgewimmelt und an den Vater verwiesen worden. Der wollte nie etwas in dieser Richtung vernommen haben.Die beiden Buben und ihre Schwestern leben unterdessen bei Pflegefamilien. Als zwei Frauen vom Jugendamt damals das Anwesen ihrer Eltern besuchten, fanden sie die Kinder in einem erbärmlichen Zustand vor: Von den Winterschuhen hatten sich Sohlen gelöst, es herrschte Bedarf an Wäsche, die hygienischen Verhältnisse waren katastrophal. Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Eine Rückkehr zu den leiblichen Eltern gab es bisher nicht.