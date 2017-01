Amberg-Sulzbach. Zum Jahresbeginn startet das ZEN (Zentrum für erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit) ein neues Projekt. An Amberg-Sulzbacher Schulen sollen Jungen und Mädchen als "Klimaexperten" umworben werden. Begonnen wird am Dienstag, 24. Januar, an der Grundschule in Illschwang, weitere Schulen sollen folgen.

"Viele Köpfe arbeiten täglich daran, die Energiewende im Landkreis zu gestalten. Das Schulprojekt Standby-Unterricht ist ein Beispiel dafür", hob Landrat Richard Reisinger bei der Vorstellung der Aktion hervor. Interessierte Schulen sollen direkt mit dem ZEN Kontakt aufnehmen, wenn sie sich auf diesem Weg in die landkreisweite Kampagne zur Stromeinsparung einbringen möchten.Sie rückt den "Stand-by-Verbrauch von Elektrogeräten in der Schule und zu Hause" in den Mittelpunkt und ist Teil des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises. Klimaschutzkoordinatorin Katharina List, die Energieschule Amberg-Sulzbach und das ZEN ziehen hier an einem gemeinsamen Strang.Dabei geht es auch um Selbstverständlichkeiten rund um die Schule und den Unterricht. Etwa, ob während der Pausen das Licht in den Klassenzimmern abgeschaltet ist, oder energiesparend gelüftet wird. Der neue Stand-by-Unterricht hat bereits einen Probelauf an der Ensdorfer Mittelschule absolviert. Nun werden sich die Schüler der 3. Klasse aus den Gemeinden Birgland und Illschwang zu Stand-by-Stromdetektiven gemacht.Im Unterricht lernen sie Messverfahren, um diesen heimlichen Verbrauchern auf die Schliche zu kommen. Eine Woche lang begeben sie sich dann zu Hause auf die Suchen nach diesen Stromfressern. Im Rahmen der Projektförderung wird dieser Unterricht vom Landkreis über das ZEN komplett finanziert. Dazu schlüpft Stromsparberater Karl-Heinz Hofbauer in die Lehrerrolle.___Weitere Informationen:http:// www.zen-ensdorf.de/