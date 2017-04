Zu Gast in drei Landwirtschaftsbetrieben

Amberg-Sulzbach. Das Interesse war groß: Knapp 30 Teilnehmer nahmen an einer Betriebserkundung des Arbeitskreises Schule/Wirtschaft teil. Angeregt hatte die Aktion Udo Leitz, Schule/Wirtschafts-Experte des Staatlichen Schulamts. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg habe die Idee gern aufgegriffen, "da wir als Bildungsauftrag auch den Dialog mit der Gesellschaft haben", sagte Bereichsleiter Reinhold Kräckl. Er dankte der Sparkasse Amberg-Sulzbach, die die Busfahrt ermöglicht hatte.

Die ganze Bandbreite

Nächstes Jahr wieder

Hintergrund Im Lauterachtal staunten die Lehrer über den Mutterkuhstall der Familie Schaller in der Hammermühle. Hier wurde mit dem Landesbund für Vogelschutz das EU-Life-Projekt "Große Hufeisennase" geschaffen. Es bietet durch Beweidung mit dem Roten Höhenvieh den vom Aussterben bedrohten Fledermäusen eine Überlebensmöglichkeit - auch eine Möglichkeit, Landwirtschaft weiter zu betreiben.



Dazu gehört auch die Verarbeitung eigener Produkte wie Getreide und Fleisch im eigenen Hofladen oder -café. Bei Kuchen, aus eigenem Getreide, wurden noch offene Fragen beantwortet.



Reinhold Kräckl, Geschäftsführer des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung, betonte dessen Interesse an dieser Art von "Dialog mit der Gesellschaft".

Ziel war es laut Kräckl, die Palette der modernen Landwirtschaft im Landkreis zu zeigen. Die fachliche Leitung hatte Josef Schmidt, der im Amt die Beratungsabteilung und das Sachgebiet Landwirtschaft leitet. Er zeigte den Lehrern mit vielen Zahlen die Betriebsstrukturen, die Flächenbewirtschaftung und die Strukturen der viehhaltenden Betriebe auf. Im Betrieb Graf in Hermannsberg bei Illschwang stellte er einen modernen Milchviehstall vor, wie er im Landkreis häufig zu finden ist.Neben dem Laufstall mit automatisiertem Melksystem und Kälberstall sahen die Besucher einen Futterroboter, der den Kühen freundlich das Futter in den Barren legt und dabei, dank Elektroantrieb, keinerlei Lärm macht.Der Betrieb Hüttner in Lengenloh hat mit den Zweigen Marktfruchtbau, Rindermast und einer Biogasanlage eine komplett andere Ausrichtung. Hier erfuhren die Pädagogen hautnah, wie aus Mist und anderen Komponenten Biogas und damit Strom erzeugt wird. Kräckl brachte der Gruppe als weitere Aufgaben seiner Behörde den Dialog mit der Gesellschaft näher. Dazu gehört das Programm "Erlebnis Bauernhof", bei dem Grundschüler (dritte/vierte Klasse) speziell geschulte Bauern besuchen, um die Erzeugung von Milch, Fleisch und Getreide zu erleben. Eine Liste der beteiligten Höfe ist beim Landwirtschaftsamt ( www.aelf-am.bayern.de) erhältlich.Das Angebot der Behörde, auch im nächsten Jahr ein Lehrer-Fortbildung zu organisieren, stieß auf positive Resonanz. Themen gibt es genug, von weiteren landwirtschaftlichen Zweigen wie Schweine- oder Hühnerhaltung bis zu Waldführungen.