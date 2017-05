Ensdorf. (sön) "Es ist mir mehr als eine Pflicht, es ist mir eine Ehre." Das betonte Vorsitzender Richard Gaßner, als er während einer Vorstandssitzung des Fördervereins des Zentrums für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN) im Fürstensaal des Klosters die langjährigen Vorstandsmitglieder Erwin Flierl und Jürgen Zach verabschiedete.

Begehrt und gefürchtet

In seiner Laudatio für Flierl, der auch schon bei regEN aktiv war, wies Gaßner auf dessen ausgleichendes Wesen als Aktivposten bei der Ausbildung von kommunalen Energieberatern der Gemeinden hin, "der sich auch einbrachte in die Aufgaben der Energiebeauftragten". Begehrt, aber auch gefürchtet seien Flierls Excel-Tabellen gewesen - "hier hat ihn die Siemens-Schule geprägt".Seit 2003 habe er als kommunaler Energiebeauftragter für den Markt Rieden sehr gute - "aber wieder beinahe gefürchtete" - Energieberichte und Erhebungen mit den Schwerpunkten Datenerfassung für Energieverbrauch und LED-Straßenbeleuchtung erarbeitet. Erwin Flierl beherrschte jedoch nicht nur die Theorie, so Gaßner weiter, "er lebte als praktischer Ökologe in Hammerberg auch das, von dem er sprach". Mit seiner ruhigen angenehmen Art habe Flierl in Sachen Energie im ZEN, bei regEN, im Landkreis und in der Region Zeichen gesetzt, Dafür könne, dafür müsse man ihm danken.Als Mann der ersten Stunde bezeichnete Vorsitzender Gaßner Jürgen Zach, ZEN-Gründungsmitglied und langjähriger Kassier im Förderverein. "Er war aktiv als Leiter der Umweltstation des Klosters, arbeitete zusammen mit der Zukunftsagentur Plus", so der Laudator, ehe er auf Zachs Engagement beim Aufbau der ZEN-Geschäftsstelle und dessen Mitarbeit als Leiter der Umweltstation in der Bildungsarbeit verwies.Erfolge und Anerkennung seien sichtbar geworden durch Umweltpreise von Eon und St.-Gobain-Isover, "die Grundlage für die Finanzierung der Geschäftsstelle wurden". Zach habe mit seinem Wissen, aber auch mit Humor die Arbeit im ZEN-Vorstand geprägt. Dabei sei für ihn stets die Zusammenarbeit in der Sache entscheidend gewesen, betonte Gaßner abschließend. Dann dankte er Zach mit einem "alles Gute und bleib' g'sund".