Ein magischer Tisch: Wie von Zauberhand erscheinen grüne Linien auf dem riesigen Lederstück. Flächen formen sich aus Licht - Halbkreise, Vierecke, Streifen. Dann fährt das Schneidewerkzeug heran und trennt die Stücke sauber aus. Wieder ein Auftrag erledigt. In der Firma Artifex Büromöbel in Neukirchen herrscht der neueste Stand der Technik. Und bald wird hier weiter investiert.

110 Mitarbeiter

Wenig Verschnitt

Hauptkunde Dauphin

Die Fluktuation ist äußerst gering, die Mitarbeiter stehen zur Firma. Geschäftsführer Herbert Götz

Neukirchen. Eigentlich blüht die Pflanze fast im Verborgenen: Seit 1989 existiert die Artifex Büromöbel GmbH, ursprünglich gegründet als Vertriebsgesellschaft für die Muttergesellschaft, die bekannte Dauphin-Gruppe aus Offenhausen.1991 arbeiteten dort an der Erkelsdorfer Straße 8 in Neukirchen 20 Menschen, und Geschäftsführer Herbert Götz legte mit seinem stetig wachsenden Team den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte: Es entstand eine Polsterei für Büromöbel - heute eine der größten in Deutschland und unter anderem wesentlicher Teil der Wertschöpfungskette für Dauphin-Bürostühle.Herbert Götz führt durch den Betrieb, in dem jetzt rund 110 Mitarbeiter in Polsterei und Näherei sowie Verwaltung, Entwicklung und Technik tätig sind - im zweiten Standort Günzburg noch einmal rund 50. Was geschieht in den drei Etagen und zwei Gebäuden in Neukirchen? Start des Rundgangs ist die Zuschneiderei. Hier steht die neueste Investition, ein Leder-Cutter, der rund eine halbe Million Euro gekostet hat. "Aber er ist sein Geld wert", versichert Götz. Zunächst durchläuft die angelieferte Bullen-Haut ("Wir nehmen nur Leder von deutschen Tieren") einen riesigen Scanner. Geglättet liegen die über fünf Quadratmeter auf dem 3,8 Meter breiten Teppichband, ihre Umrisse werden millimetergenau gespeichert, die Mitarbeiterin markiert per Mausklick alle Fehlerstellen im Leder.Nebenan steht der Cutter: Dort aufgelegt, wird die Haut exakt in ihren auf den Tisch projizierten Umrissen ausgerichtet. Dann ordnet der Computer die benötigten Teile so platzsparend, dass der Zuschnitt mit nur etwa 30 bis 35 Prozent Verschnitt erfolgen kann. Die grünen Flächenprojektionen beweisen auch optisch die Effektivität. Dann fährt der Cutter heran und verrichtet sein Werk, er setzt auch gleich die Marker für die exakten Nahtstellen. Rund 2000 Schnittbilder sind aktuell gespeichert. Die ausgeschnittenen Teile werden zu Aufträgen zusammengelegt und gehen in die Produktion nebenan. Ähnlich läuft es beim Textilzuschnitt, nur dass hier die farbigen Stoffrollen automatisch aus dem Lager in die Maschine gefahren werden. Ständige Begleitung durch digitalisierte Daten garantiert die laufende Kontrolle des Auftrags. Jeweils rund 500 verschiedene Formteile und Farben sind zur Zeit im Programm.Szenenwechsel: In der Polsterei werden Schaumteile und Sitzschalen vereint, Stoffe in Form genäht, Sitze bezogen. Da ist absolute Handarbeit gefragt. Aber auch Deckenelemente mit Textilbespannung kommen von hier, selbst Sofas sind im Programm. Vier Auszubildende pro Jahr lernen im Haus den Beruf Polsterer, denn guter Nachwuchs ist in diesen Zeiten wichtig, betont Herbert Götz. Artifex ist ständig auf der Suche nach qualifizierten Polsterern und Näherinnen, denn in der Entwicklung des Betriebs ist noch Luft nach oben.Das Stammpersonal kommt zu 90 Prozent aus dem Oberpfälzer Umland, oft sogar per Zug, so wie Herbert Götz selber. "Die Fluktuation ist äußerst gering, die Mitarbeiter stehen zur Firma!", zeigt sich Götz stolz auf das Team. Mit flexiblen Arbeitszeiten könne man sich der Konjunktur gut anpassen.Die fertigen Polsterteile gehen zu 70 Prozent in die Endmontage der Dauphin-Werke, der Rest an Kunden in ganz Deutschland. "Wir arbeiten praktisch just-in-time", berichtet Götz. Die erledigten Aufträge gingen in kürzester Zeit heraus an die treuen Großkunden, natürlich mit eigener Spedition, mehrmals am Tag. Die Automatisierung, auch selbst entwickelt, hat hier großen Stellenwert. Noch mehr Wert aber lege man auf die handwerkliche Qualität, unterstreicht der Geschäftsführer.Um mehr dringend benötigte Lagerkapazität zu schaffen, plant die Firma nun einen Anbau - wieder eine Investition von rund zwei Millionen Euro in Neukirchen und eine Sicherung der Arbeitsplätze. Eine Maschine wird sie wohl nie gefährden können, denn handwerkliches Geschick beim Nähen und Polstern ist unersetzbar. Ein Glücksfall in der heutigen Zeit.