Freude bei Handwerkskammer über Plus bei Lehrlingen

Amberg-Sulzbach. Erstmals seit sechs Jahren haben sich wieder mehr Jugendliche für eine Lehre im Handwerk entschieden. Die aktuelle Jahresstatistik 2016 der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz weist einen positiven Trend auf dem ostbayerischen Lehrstellenmarkt aus. Die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge ist von 5588 im Jahr 2015 auf 5799 im Vorjahr gestiegen - ein Plus von 3,8 Prozent. Damit liegt Ostbayern über dem Durchschnitt im Freistaat (plus 1,5 Prozent). In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Die Ausbildungssituation im Handwerk hat sich stabilisiert. Gerade im Hinblick auf die demografische Entwicklung und den Trend hin zum Studium werten wir das als ein sehr gutes Zeichen. Andererseits suchen viele Betriebe weiterhin geeigneten Nachwuchs", wird Hans Schmidt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, zitiert.

Besonders hoch sei der Zuwachs in Regensburg mit einem Lehrlingsplus von 18 Prozent ausgefallen, gefolgt vom Landkreis Passau mit 15 und der Stadt Amberg mit zwölf Prozent. Insbesondere die Bau-, Metall- und Elektrohandwerke konnten mit einem Plus von über sechs Prozent ihre Lehrlingszahlen deutlich steigern. Die Gesundheitsbranche sogar mit über acht Prozent. Die meisten Jugendlichen entschieden sich 2016 für die Berufe Kfz-Mechatroniker, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Metallbauer und Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk.Laut Schmidt werben die Handwerksbetriebe verstärkt um Auszubildende und Fachkräfte. Gezieltes Ausbildungsmarketing zeige seine Wirkung. Dazu zählten auch Nachwuchskampagnen des bayerischen Handwerks wie "Macher gesucht", "Elternstolz" und die bundesweite Imagereihe des deutschen Handwerks. Das stetige Engagement von Handwerkskammer, Betrieben und Verbänden, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, zahle sich somit für alle aus. "Unsere Gesellschaft braucht alle Bildungswege im gleichen Verhältnis. Wieder mehr Jugendliche erkennen die duale Ausbildung als gleichwertige Option zur akademischen Laufbahn", teilt Hans Schmidt dazu weiter mit.