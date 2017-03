Handwerk hat goldenen Boden. Das alte Sprichwort traf nicht immer zu. Aber zurzeit brummt es wieder. Das freut natürlich den Kreishandwerksmeister Johann Weber. Er hat die neuesten Zahlen vor sich: In Bayern steht die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz oben. Und das ist noch nicht alles.

Amberg-Sulzbach. Zehn Kreishandwerkerschaften umfasst die Kammer mit Sitz in Regensburg und Passau, davon sechs in der Oberpfalz. Sie vertritt die Interessen der Mitgliedsbetriebe, führt die Handwerksrolle, regelt die Ausbildung in den Berufen, berät Betriebe und kümmert sich um Weiterbildung. Und sie ist dank der erhobenen Kennzahlen auch ein Gradmesser dafür, wie gut es einer Region geht.37 403 Betriebe sind in der Kammer registriert, davon 1575 im Landkreis und 509 in Amberg-Stadt. Alleine in der Oberpfalz arbeiten fast 104 000 Menschen im Handwerk, davon 7421 im Ausbildungsverhältnis.Das sind Zahlen, die den Konditormeister froh stimmen: "Das Handwerk in Ostbayern bietet etwa 19 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Arbeitsplatz in ebenfalls 19 Prozent aller Unternehmen." Ebenso lernten hier 33 Prozent aller Azubis ihren Beruf.Vergleicht man das mit dem Bayern- und dem Bundesschnitt, so ergeben sich beeindruckende Ergebnisse: "Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz liegt damit in Bayern auf dem 1. und bundesweit sogar auf dem 2. Platz." Besonders deutlich, so Weber, sehe man das an einer Kennziffer: Bei uns würden 21 Prozent aller Umsätze im Handwerk erwirtschaftet - im Bayernschnitt nur 10 und deutschlandweit 9 Prozent.Respektabel auch die Ausbildung: 888 Azubis sind derzeit im Lehrverhältnis in Amberg und Landkreis, davon 324 neu im ersten Jahr. "Die Abiturienten drängen auch schon teilweise ins Handwerk", bilanziert Johann Weber. Leider gebe es bei einigen Berufen weniger Bewerber - Metzger oder Bäcker finden oft keinen Azubis.Johann Weber kennt auch die aktuellen Zahlen für die Stadt Amberg und den Landkreis. 14 Innungen betreut die Kreishandwerkerschaft von der Fuggerstraße aus. 296 Unternehmen in der Stadt und 873 im Kreis bedeuten 7,1/8,4 Betriebe pro 1000 Einwohner. Durchschnittlich 12/7,3 Beschäftigte haben die Handwerker vorzuweisen, und ihr Abteil an allen Umsätzen in Stadt und Land beträgt 19 beziehungsweise 21 Prozent.Weber führt all diese Erfolge auch auf den typischen Handwerksmeister zurück. "Der kann sich eben besser helfen, der kann kalkulieren und seine meist langjährige Berufserfahrung kommt auch den Kunden zugute!"Das Handwerk bilde eben das Rückgrat der Wirtschaft, und in Bayern wie in der Oberpfalz besitze es nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung. Und das ist es eigentlich, auf was der Kreishandwerksmeister am meisten stolz ist.