Amberg-Sulzbach. Ihr Gastspiel in der Heimat dauerte nur zwei Jahre: Die Klimaschutzkoordinatorin des Landkreises Amberg-Sulzbach, Katharina List (29), kehrt der Region wieder den Rücken. Die Ensdorferin, die bis 2015 in Brandenburg arbeitete, nimmt eine neue Herausforderung beim Koordinierungszentrum für erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe namens Carmen in Straubing an.

"Es ist sehr schade, dass sie uns verlässt, weil sie in den vergangenen zwei Jahren exzellente Arbeit für den Landkreis geleistet und ihn auf dem Weg zur bayerischen Vorbildregion im Klimaschutz und der regionalen Eigenversorgung vorangetrieben hat", erklärte Landrat Richard Reisinger am Montag."Da der Klimaschutz in unseren Augen ein wichtiger Faktor ist und auch bleibt, ist die Notwendigkeit eines professionellen Klimaschutzmanagements unbedingt gegeben." Zur weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sucht der Landkreis deshalb schnellstmöglich einen neuen Klimaschutzkoordinator. Die Stelle ist ab dem 1. April neu zu vergeben. Bei der ersten Ausschreibung 2014 hatten sich fast 50 Bewerber gemeldet. Der Vertrag von Katharina List war für drei Jahre abgeschlossen, mit der Option, ihn um zwei Jahre zu verlängern.Das Landratsamt hat bereits eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Bewerber sollten ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine gleichwertige Berufserfahrung mitbringen, heißt es darin. Kenntnisse zu energiewirtschaftlichen Prozessen und ein Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich erneuerbare Energien, Energieeinsparung und Effizienz seien erforderlich. Außerdem sollte der oder die Klimaschutzkoordinatorin Erfahrungen im Projektmanagement als Projektleiter und Moderator haben. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 24. Februar.