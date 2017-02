35 Jahre stand Franz Kustner an der Spitze des BBV-Kreisverbands. Bei der Ortsobmännerversammlung stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger ist Peter Beer aus Geislhof bei Freudenberg.

Amberg-Sulzbach. Ein Leben für die Landwirtschaft. So lässt sich das langjährige Engagement von Franz Kustner als Kreis- und Bezirksobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV) beschreiben. Sieben Perioden waren nach Kustners Worten keine leichte Zeit, wie er vor den Ortsobmännern bei Erras in Fichtenhof beteuerte. Sie hätten aufgezeigt, wie notwendig ein Verband ist. Kustners Leistungen werden in einer späteren Verabschiedungsfeier gewürdigt, wie Geschäftsführer Thomas Bayerl ankündigte.Als Interessenvertreter der Landwirtschaft sei es Aufgabe des BBV, auf Entscheidungsträger und -prozesse in Politik und Gesellschaft einzuwirken und die Zukunft für eine nachhaltige und vielfältige Land- und Forstwirtschaft zu sichern, lebenswerte und leistungsfähige ländliche Räume sowie unternehmerische Freiheit in bäuerlicher Tradition in allen Betriebszweigen zu erhalten. Kustner: "Um diese Ziele zu erreichen, sind wir alle gefordert: Mitglieder, Ehrenamtliche und Angestellte des Verbandes und seiner Dienstleistungsunternehmen, aber auch die Ortsbäuerinnen und -obmänner." Eine nachhaltige, erfolgreiche Interessenvertretung brauche Kompetenz, Meinungsaustausch und Konsensfähigkeit, sagte Kustner. "Denn nur aufrichtige Kritik hält die Sinne der Führungsebene geschärft und dient somit dem Wohl des gesamten Verbandes", betonte Kustner. "Nur wer sich aktiv beteiligt, kann etwas erreichen. Das berufliche Engagement darf nicht am Hoftor enden."Langfristig lohnten sich kontinuierlicher, hartnäckiger Einsatz und fachliche Argumente, die mit kritischen Diskussionen untermauert werden müssten. "Dies zeigen unsere Erfolge der vergangenen Jahre, auch der letzten Periode", hob Kustner hervor. "Wenn man 35 Jahre als Kreisobmann tätig war, stand man vor vielen Änderungen, Entscheidungen und Zerreißproben, weiß aber auch, was Mitgestaltung, Verantwortung und Einfluss heißt", so Kustners Erfahrung.Groß war das Themenfeld, das Kustner in 35 Jahren mit beackerte. Er erinnerte an den Kampf gegen eine Änderung der Erbschafts- und Schenkungssteuer, an die Wiedereinführung der Gasölverbilligung, an die Reform der Sozialversicherung und die Unterstützung durch 200 Millionen Euro aus Bundesmitteln, den Erhalt des Waldgesetzes, sprich weitere Bewirtschaftung statt Stilllegung, wie sie den Grünen vorschwebe, oder an die anstehende Novellierung der Düngeverordnung.Zusammenfassend kam der Sprecher zu der Überzeugung: "Ich denke, wir haben viel geleistet und erreicht durch unsere gute Organisationsstruktur." Kustner vergaß nicht zu betonen, dass er stets hervorragend von Obmännern, Vorstand und Hauptamt unterstützt worden sei.(Zum Thema)

Beer geht vor Pirner durchs Ziel

Amberg-Sulzbach. (usc) Bei der fälligen Neuwahl in der BBV-Ortsobmännerversammlung gab es zwei Kandidaten für das Amt des Kreisobmanns: Peter Beer aus Geislhof bei Freudenberg und Robert Pirner aus Riglashof bei Hirschbach. Beer erhielt die Mehrheit der Stimmen, und Robert Pirner wurde im nächsten Wahlgang zum ersten Stellvertreter gekürt. Erstmals entschied sich die Versammlung, einen zweiten Stellvertreter zu berufen. Dies ist Dieter Dehling aus Woffenricht bei Illschwang, der bereits dem bisherigen Gremium angehörte. Die weiteren Vorstandmitglieder: Dieter Kolb aus Bachetsfeld, Günter Bernreuter aus Hohenkemnath, Franz-Josef Scharl aus Witzlhof und Georg Dobmeier aus Freihung. Die erst wiedergewählte Kreisbäuerin Brigitte Trummer gratulierte und wertete den guten Besuch als Zeichen großen Interesses an der BBV-Arbeit. "Pack mas gemeinsam an", so ihr Appell an Ortsobmänner und Vorstand.Der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Wolfhard-Rüdiger Wicht, freute sich auf die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen Team. Er ging unter anderem auf die noch geltende Düngeverordnung ein. Er appellierte an die Landwirte darauf zu achten, dass sie auf wassergesättigten Böden keinen Dünger ausbringen und auch zu den Gewässern den notwendigen Abstand einhalten. Verstöße würden das Image der Landwirtschaft unnötig belasten.