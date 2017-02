Seit drei Jahren gibt es die Beratungsstelle der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach - für die Verantwortlichen ein Grund für eine Bilanz. Zur Übergabe des Projektberichts trafen sich Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Freisinger, Geschäftsführerin Katrin Panek und Julia Reinhardt, die Leiterin der Beratungsstelle. Bei ihrem Fazit galt der Blick der Definition der Zielgruppe, der Beschreibung der erreichten Ziele, Schwerpunkte und Methoden, Erfahrungen, Ergebnisse und Kooperationen, aber auch den Anfängen.

Netzwerkarbeit wird immer wichtiger Julia Reinhardt berät Menschen mit geistiger, körperlicher und/oder seelischer Erkrankung und Behinderung, deren Angehörige sowie gesetzliche Vertreter. Im Mittelpunkt stehen die persönliche Lebensplanung, finanzielle Hilfen oder familienentlastende Maßnahmen: "Wenn sich eine gewisse Vertrauensbasis entwickelt hat, nehmen Personen das Beratungsangebot oftmals später erneut, auch zu anderen Themen, wahr."



Die Netzwerkarbeit nimmt laut Reinhardt dabei einen immer höheren Stellenwert ein und soll deshalb weiter ausgebaut werden. Ziel wird es sein, den Bekanntheitsgrad der Beratungsstelle und die Kooperation mit anderen Diensten zu steigern. Durch das Bundesteilhabegesetz sei das Thema "Leichte Sprache" auch immer mehr in den Fokus gerückt. Dahingehend entwickelt Reinhardt in Zusammenarbeit mit dem Büro für leichte Sprache in Sulzbach-Rosenberg bereits Informationsmaterial, das auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten gut verständlich ist.



Diese Broschüren stehen kostenlos zur Verfügung und bieten beispielsweise Hilfestellungen zu sozialrechtlichen Angelegenheiten wie der Grundsicherung, dem Fahrdienst für Menschen mit Behinderung oder auch dem Schwerbehindertenausweis.

Die Beratungsstelle ist aus unserem Angebot nicht mehr wegzudenken. Lebenshilfe-Vorsitzender Eduard Freisinger

Die Beratungsstelle wurde mit einer Start-Förderung der Aktion Mensch aufgebaut: Die Personalkosten waren für drei Jahre gedeckt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde allerdings kein neuer Kostenträger gefunden, der die Folgefinanzierung unterstützt. "Wir haben die Notwendigkeit gesehen, ein breites und kostenloses Beratungsangebot in unserer Einrichtung zu installieren, das für alle Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige zugänglich ist", erklärte Katrin Panek, Geschäftsführerin der Lebenshilfe. Durch die Starthilfe der Aktion Mensch sei dies über drei Jahre gut umsetzbar gewesen. Julia Reinhardt, die seit Beginn dabei ist, möchte die Beratung auch in Zukunft kostenlos anbieten: Dazu werde dringend ein Kostenträger gesucht. Oft seien "die Ratsuchenden in einer schlechten finanziellen Lage und könnten sich kein kostenpflichtiges Angebot leisten", betonte sie.Freisinger resümierte: "Mittlerweile ist die Lebenshilfe in Amberg eine Trägerschaft von vielen Einrichtungen und Diensten geworden, in denen schon immer Beratung erfolgte. Mit Julia Reinhardt haben wir nun eine Spezialistin, die in freundlicher Atmosphäre kompetent berät und informiert. Die Fallzahlen und der Projektbericht machen dies mehr als deutlich. Die Beratungsstelle ist aus unserem Angebot nicht mehr wegzudenken."