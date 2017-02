Amberg-Sulzbach. Die Kreistags-Fraktionen der ÖDP und der Grünen trafen sich am Beruflichen Schulzentrum an der Neumarkter Straße in Sulzbach-Rosenberg zu einem Informationsbesuch, der im Zeichen der bevorstehenden Sanierung und einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Schule stand.

Oberstudiendirektor und Schulleiter Bernhard Kleierl beeindruckte schon mit bloßen Zahlen seine Zuhörer, als er ein vielgestaltiges Schulzentrum vorstellte, in dem junge Menschen aus der Region, aber auch aus ganz Nordbayern unterrichtet und rund 1000 Schüler in einem Dutzend Berufen auf das Erwerbsleben vorbereitet werden. Entgegen demografischer Prognosen habe die Schülerzahl erstmals seit Jahren wieder zugenommen. Dies sei aber nicht nur der Beschulung von Klassen für Flüchtlinge oder dem neuen Berufsfeld der Lagerlogistik geschuldet, heißt es in einem dazu versandten Pressetext.Allerdings verschlängen die marode Bausubstanz der Schule zum Teil aus den 50er Jahren, desolate Wasser- und Elektroinstallation und ein fast dramatischer Sanierungsrückstand die finanziellen und personellen Ressourcen, die so dringend für die Entwicklung der Schule gebraucht würden, so Kleierl. "Wie soll sich eine berufliche Schule auf die Wirtschaft 4.0 vorbereiten, in der mit Smartphones Maschinen und Anlagen gesteuert werden, in der stets die neueste Software in Unterricht und Prüfungen gefordert wird, jeder Beruf mit eigenen IT-Anwendungen aufwartet, wenn unsere Elektroinstallation schon beim Einsatz der EDV in die Knie geht, wenn Staat und Sachaufwandsträger meinen, die EDV einer beruflichen Schule sei so nebenher von Lehrkräften zu erledigen?" brachte es der Schulleiter auf den Punkt. Abhilfe sei durch die Generalsanierung zu erwarten.Für die Besucher wurde klar, dass eine Generalsanierung möglichst rasch umgesetzt werden muss. Diskutiert wurden auch Maßnahmen, wie die organisatorische Belastung an der Schule minimiert werden könnte. ÖDP-Fraktionssprecher Michael Birner und Grünen-Kreisrätin Yvonne Rösel bedankten sich bei der Schulleitung für die Informationen.