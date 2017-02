Öffentlicher Dienst: Verdi ruft zu Streik auf

Amberg-Sulzbach. Die für Dienstag, 14. Februar, angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst wirken sich auch im Landkreis Amberg-Sulzbach aus. Die Gewerkschaft Verdi ruft unter anderem die Beschäftigten der Autobahn- und Straßenmeistereien des Straßenbauamts Amberg-Sulzbach sowie die Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Weiden auf, ihre Arbeit vorübergehend niederzulegen.

"Wir stellen fest, dass in den letzten Tagen sowohl die Anzahl der Betriebe, wie auch der zu erwartenden Beschäftigten im Warnstreik mehr geworden sind", erklärt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner. Alleine in der Oberpfalz rechnet er mit rund 240 Beschäftigten im Warnstreik. Die Gewerkschaft plant ein Streiktreffen in Regensburg. Vom Antoniushaus wollen die Streikenden zum Haupteingang der Universitätsklinik marschieren. Hier werden gegen 12 Uhr zusätzlich rund 150 Beschäftigte aus der Klinik erwartet. Verdi betont, dass es für die bestreikten Bereiche Notdienstvereinbarungen gebe.Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen. Verdi fordert in dieser Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder Verbesserungen im Gesamtvolumen von sechs Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten, für die Auszubildenden und Praktikanten eine Anhebung von 90 Euro monatlich, einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50 Euro je Ausbildungsjahr und eine verbindliche Übernahmeregelung. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Donnerstag/Freitag, 16./17. Februar, in Potsdam geplant.