Natürlich gab es Kritik. Aber die war "handverlesen und konnte in persönlichen Gesprächen ausgeräumt werden". Das sagt Josef Pflaum, Vorstandschef der Vereinigten Sparkassen Eschenbach, Neustadt, Vohenstrauß, zur Zusammen-legung seiner Geschäftsstelle in Michelfeld mit der Filiale der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung.

"Intensive" Info an Kunden

Weitere Filialen "eher 2018"

Kein Kontoauszugsdrucker mehr Die "wenigen kritischen Stimmen", die es laut Frank Kirchhof in Michelfeld gab, richteten sich nach seiner Auskunft gegen die Abschaffung des Kontoauszugsdruckers - auch die Sparkasse hat ihren aus der Doppelfiliale abgezogen. Bei der Raiffeisenbank habe das den Grund gehabt, dass mit Schließung ihrer alten Niederlassung eine zweite Leitung zum neuen Standort gelegt werden hätte müssen, was nicht wirtschaftlich gewesen wäre. "Das hätte einen Großteil der Kosten, die wir eingespart haben, wieder aufgefressen", sagte Kirchhof. Außerdem sei die nächste Filiale mit Auszugsdrucker nur rund drei Kilometer entfernt in Auerbach zu finden. Überhaupt würden nur noch 30 Prozent der Kunden diesen Weg der Kontoinformation wählen; die große Mehrheit nutze Online-Banking. Summa summarum war das Thema laut Kirchhof "kein nachhaltiger Kritikpunkt". (ath)

Michelfeld. Letztere wurde, wie berichtet, Ende vergangenen Jahres geschlossen, weil beide Geldinstitute im Haus der Sparkasse an der Hauptstraße seit 1. Januar gemeinsame Sache machen. Genauer gesagt ist es eine Beratungsstelle der zwei Häuser, die den Kunden nur mehr für diesen Zweck zur Verfügung steht, keinen regulären Schalterdienst wie früher mehr leistet. Doch die Erfahrungen damit in den ersten drei Monaten sind positiv, betont Pflaum, der die erwähnte sporadische Kritik aber auch in den Herbst 2016 verortet, als der Zusammenschluss der beiden Geldhäuser bekanntgegeben wurde."Natürlich bedurfte es einer intensiven Information der Kunden", machte der Vorstandschef aus seinem Herzen keine Mördergrube: "Wenn etwas Neues kommt, wird immer nachgedacht, ob das sein muss", blickte er auf einige Kundenreaktionen zurück. Und hebt hervor, dass diese Gespräche vor Ort in Michelfeld geführt wurden, Beschwerden nicht etwa bis zu ihm gedrungen seien."Bei mir ist nichts aufgeschlagen", so Pflaum, der auch vom Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß "nichts gehört hat". Dieser wäre im Sinne seiner Einwohner "wohl der Erste gewesen, der negative Noten weitergegeben hätte". Im Gegenteil funktioniere die Doppel-Filiale seit Inbetriebnahme gut, werde angenommen und habe ordentlichen Zuspruch, was die Beratungstermine betrifft. "Ja, wir sind zufrieden - die Versorgung passt", zog der oberste Sparkassen-Chef eine Zwischenbilanz.Ebenso sieht das sein Kollege Frank Kirchhof von der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung, der ebenfalls von einer "durchweg positiven Resonanz" spricht; auch die Kundenfrequenz sei unverändert "wie vorher". Überhaupt erinnerte Kirchhof daran, dass durch diese Maßnahme der Standort der Bank(en) erhalten werden konnte, was sonst vielleicht nicht der Fall gewesen wäre. Wie Josef Pflaum herausstrich, seien die ersten drei Monate allerdings zu kurz, um über eine Ausweitung des Gemeinschaftsprojekts auf andere Standorte nachzudenken, wie das bereits im Herbst vergangenen Jahres angedeutet worden war. Der Sparkassen-Chef will zumindest die nächsten zwei bis drei Quartale abwarten, wie sich die Situation in Michelfeld weiter entwickelt.Bis dato seien keine "verdichtenden Gespräche dazu geführt worden". Wenn man dem nähertrete, dann sei vonseiten der Sparkasse "eher 2018" mit einem oder zwei weiteren Zusammenschlüssen mit anderen Häusern zu rechnen. Voraussichtlich "nicht im Verbreitungsgebiet" der Sulzbach-Rosenberger und Amberger Zeitung, gab Pflaum einen Hinweis.