Amberg-Sulzbach. Gemeinsam präsentieren sich die Stadt Amberg und der Landkreis Amberg-Sulzbach noch bis zum Sonntag, 19. März, auf bei Frühjahrsausstellung "Freizeit, Touristik und Garten" auf dem Nürnberger Messegelände. Seitens der Stadt werben die Touristiker, voran die Leiterin der Tourist-Info, Martina Meixner und ihre Kollegin Jadwiga Rutkowska, mit den Schätzen der historischen Altstadt, den Freizeitmöglichkeiten, Veranstaltungen sowie mit Wander- und Fahrradstrecken, aber auch mit Kultureinrichtungen und Festivals. Im Fokus der Besucher lagen an den ersten Tagen vor allem die Bierstadt Amberg und der Luftkunstort.

Am Amberg-Sulzbacher Stand in Halle 9 geben sich aber nicht Urlaubsinteressenten ein Stelldichein, sondern auch viele Menschen aus der Region. Seitens des Landkreises begrüßten am Eröffnungstag Landrat Richard Reisinger, Tourismusreferent Hubert Zaremba sowie Tourismusfachkraft Regina Wolfohr die Messebesucher am Stand.Sie rückten die traumhaften Natur- und Wanderlandschaften ebenso in den Mittelpunkt wie den hervorragenden VGN-Anschluss, der die Region als Ausflugsziel für fränkische Tagestouristen sehr attraktiv werden lässt. Neu im Sortiment sind der Kanuführer mit Informationen rund ums Bootswandern auf der Vils sowie ein Flyer über den Jakobsweg und dessen Abschnitte von Schwandorf durch die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt bis nach Altdorf.Die laufende Messe ist nach der CMT in Stuttgart und der f.re.e in München bereits die dritte Station 2017, um für das Amberg-Sulzbacher Land die Werbetrommel zu rühren.