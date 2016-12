Amberg-Sulzbach. Für die einen ist es eine gemütliche Weihnachtsfeier, für die anderen auch so etwas wie eine Bewährungsprobe, jedenfalls Teil des Unterrichts und somit ein Schritt auf dem Weg zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung. So darf sich nennen, wer den einsemestrigen Teilzeit-Studiengang der Landwirtschaftsschule Amberg, Abteilung Hauswirtschaft, mit 660 Unterrichtsstunden absolviert hat.

Eine Station ist die Gestaltung einer Weihnachtsfeier mit Offiziellen und Freunden der Landwirtschaft in der Schul-Aula. Die Studierenden sind nicht nur für das Menü zuständig, sondern auch für Planung, Organisation, Programm, Raum- und Tischschmuck. Wolfhard-Rüdiger Wicht, der Leiter des Amberger Landwirtschaftsamtes, und Landrat Richard Reisinger bescheinigten ihnen, dass sie alles perfekt hinbekommen hätten. Die 17 Frauen haben alle bereits eine Berufsausbildung außerhalb der Hauswirtschaft absolviert und widmen sich seit September 2015 den praktischen Grundlagen in Küche, Haus und Garten sowie der Theorie. Wer im Mai den Abschluss schafft, dem prophezeit Schulleiterin Ursula Eckl beste Möglichkeiten als Dienstleister rund um Haus und Familie oder in Großhaushalten sowie der Hofgastronomie.