Amberg-Sulzbach. Der von der namhaften Bertelsmann-Stiftung 2015 vorgestellte Weiterbildungsatlas legt dar, dass der Raum Amberg-Sulzbach im bundesweiten Vergleich diesbezüglich Defizite aufweist. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die ankündigt, diese Lücke schließen zu wollen. Am Samstag, 14. Oktober, gibt es deshalb zum ersten Mal eine landkreisweite Weiterbildungsmesse.

Unter dem Titel "Lebenslanges Lernen" erarbeiten derzeit die Beteiligten ein breitgefächertes Angebot. Zwölf Akteure wollen sich nach derzeitigem Stand in diese Messe, die im Landkreis-Cultur-Centrum (LCC) in Sulzbach-Rosenberg stattfindet, einbringen. Die Bildungsmanagerin des Landkreises, Julia Wolfsteiner, und VHS-Leiter Manfred Lehner hatten sie zu einem ersten Planungsgespräch eingeladen.Die ersten Ergebnisse seien vielversprechend, konstatierte anschließend Wolfsteiner. "Es wird ein vielfältiges Programm für den weiterbildungsinteressierten Bürger geben." Ganz gleich, ob es sich um Facharbeiter handele, der gerne ihren Meister oder Techniker machen möchten, oder eine Mutter, die nach einer langen Elternpause wieder in den Beruf zurückkehren will. Da auch die Finanzierung einer beabsichtigten Weiterbildung eine große Rolle spielt, soll es auch dazu ausführliche Informationen geben.