Betreutes Wohnen ist in der Regel relativ teuer. Nicht in Hirschau. Hier hat das Thema einen großen Förderer: die Stiftung von Klaus und Gertrud Conrad, die schon den ersten Bauabschnitt des nach ihr benannten Hauses Conrad mit einer Million Euro unterstützt hat. Für den zweiten fließen nun sogar 1,5 Millionen Euro.

Klaus Conrads Dankbarkeit

Alles behindertengerecht

"Klaus Conrad will, dass sich auch einkommensschwache Menschen Betreutes Wohnen leisten können", erläutert Bürgermeister Hermann Falk den Hintergrund dieser außergewöhnlichen Spenden. Dadurch ist die Forster-Dorfner'sche Spital- und Krankenhausstiftung, die von der Stadt verwaltet wird, nach seinen Worten in der Lage, die Miete für die Appartements entsprechend zu senken. Im bestehenden Haus beträgt sie 4,50 Euro (kalt) pro Quadratmeter. Das ist so günstig, dass Hirschau nach Auskunft von Kämmerer Hermann Siegert schon Anfragen für Plätze von weit außerhalb erhalten hat, was jedoch nicht Sinn der Sache sei. Sowohl bisher als auch im Erweiterungsbau sollen bevorzugt Bürger aus Hirschau und Umgebung die Chance haben, eine Wohnung zu bekommen.Auch dahinter steht laut Falk die Maxime von Unternehmer Klaus Conrad, der schon zu seinem 80. Geburtstag Ende Februar 2016 die 1,5-Millionen-Euro-Spende zugesagt und so begründet hatte: "Mir haben viele Leute dabei geholfen, mit mir das aufzubauen, was ich heute habe. Ich bin froh, wenn ich auf diese Weise etwas davon zurückgeben kann." Wobei "etwas" hier zu tief gestapelt ist. Allein die Höhe der zweiten Spende verrät, dass der nächste Bauabschnitt größer ausfällt, als der erste.Nach den acht bestehenden sind zehn weitere Appartements für Betreutes Wohnen auf zwei Etagen an der Postgasse geplant und außerdem im Erdgeschoss des zweiten Gebäudes eine rund 200 Quadratmeter große Tagespflege. Sie ist organisatorisch und räumlich direkt ans vom BRK geführte Altenheim angebunden. Auch der neue Trakt fürs Betreute Wohnen, der sich parallel zur Tagespflege nach hinten aufs Grundstück erstreckt, schließt unmittelbar an den bestehenden Abschnitt eins an (inklusive Durchgang im ersten Stock). Seine Front erhält wie die Tagespflege von der Postgasse her einen eigenen Zugang. Durch die zwei fingerartig nach hinten zeigenden Gebäude entsteht ein Innenhof, den vor allem die vom BRK betriebene Tagespflege mit nutzen wird.Beide Bauwerke haben zwei Etagen, auf denen sich die zehn Appartements mit Größen von rund 35 bis 55 Quadratmeter verteilen. Alle haben laut Siegert, der das Projekt für die Stiftung betreut, und Bauamtsleiter Martin Beck eingebaute Küchen, Balkon oder Terrasse. Außerdem sind sie behindertengerecht ausgestattet - inklusive Aufzug, der bis zum Dach führt, weil dort die sonst im Keller üblichen Abstellräume und die Haustechnik untergebracht sind. Diese Woche wurde bereits die Baustelle eingerichtet, am Dienstag, 21. März, ist offizieller Auftakt mit einem symbolischen ersten Spatenstich.