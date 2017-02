Frau Holle scheint den Weiberfasching ein bisschen verpasst zu haben und verfliegt sich um ein paar Stunden, ein himmlischer Jetlag sozusagen. Party schon vorbei, und deswegen geht sie so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Damit bleibt es nur bei einem „Winter- Quickie“, obwohl es für Februar eigentlich ohnehin noch immer relativ mild ist.

Nur kurz launisch

Zum Rosenmontag he- lau!

Den restlichen Fasching über haben die Narren aber Glück, denn mit leichtem Hochdruck und milderen Südwestwinden werden das Wochenende und der Rosenmontag passabel bis hübsch, bevor letzte Veranstaltungen am Faschingsdienstag wieder mit Regen rechnen müssen. Ein „echter“ Wintereinbruch ist derweil nicht mehr in Sicht, aber da die Atmosphäre nun zwischen den Jahreszeiten wieder größere Auf- und Abschwünge durchmacht, schließt das ein paar Schneetage in der nächsten Zeit natürlich auch nicht aus. In gut 5 Wochen ist ja auch schon April.Und genau mit dem Wetter des Launenmonats dürfen wir uns schon ambeschäftigen, denn es gibt einen bunten Wechsel aus blauem Himmel mit Sonne, dann wieder dichten Wolken, und zwischendurch ziehen Regenschauer, Graupel- und Schneegestöber, vereinzelt sogar kurze Wintergewitter durch. Da ist quasi stundenweise alles möglich, und vor allem im Wolkenstau am Grenzkamm wird es oberhalb 400 bis 500m auch zeitweise weiß und glatt. Im langsam nachlassenden und kalt- böigen Wind gibt´s maximal noch 4 Grad in Floß, 6 in Grafenwöhr und 7 in Luhe- Wildenau. Abends und nachts fallen noch einzelne Schneeschauer, lassen aber nach und zwischendurch klart es öfter auf. Bei -2 bis -6 Grad droht verbreitet Glätte.Derstartet dann teilweise mit Nebel, sonst wird es tagsüber aber recht freundlich mit einem Wechsel aus Sonnenschein und ein paar Wolkenfeldern. Dabei bleibt es überall trocken, erst abends zieht es wieder etwas dichter am Himmel zu. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad in Eslarn, 7 in Weiden und 8 in Eschenbach. In der wolkigen Nacht zu Sonntag gibt es nur noch geringen Frost bis -2 Grad, zum Morgen könnten vereinzelt nochmal ein paar Flocken oder Tropfen mit Glättegefahr fallen.Amwird´s vormittags länger dicht bewölkt, vereinzelt fallen an der tschechischen Grenze ein paar Tropfen. Ansonsten ist es aber weitgehend trocken, und nachmittags wird es wieder sonniger. Mit etwas milderer Luft steigen die Temperaturen auf 8 Grad in Windischeschenbach, 9 in Pressath und 10 in Mantel. Um 0 Grad herum sind es dann in der Nacht auf Montag, es bleibt trocken und oft klar.Am Rosenmontag ist es mit 10 bis 14 Grad sehr mild und trocken, dazu oft heiter. Lau bleibt es auch am Faschingsdienstag noch, es ziehen allerdings Schauerwolken auf. Von Mittwoch bis Freitag ist es dann wechselhaft mit Schneeregen- und Schneefällen bei nur noch 1 bis 6 Grad, nachts gibt es Frost mit Glätte, und am Wochenende geht´s mit einem neuen Hoch schon wieder aufwärts.