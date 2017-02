Noch hängen wir unter einer Kaltluftglocke, die erwartungsgemäß das Tauwetter der letzten Tage wieder beendet hat. Und so sehen wir, dass gerade jetzt im Februar, wie auch noch im März, selbst bei relativ ruhigem Wetter ganz schöne Temperatursprünge möglich sind. Vorfrühlingsluft aus Westen und Kälte im Osten begegnen sich in den kommenden Tagen auf Augenhöhe, wobei das Wetter an sich mit einem immens starken Hoch über Skandinavien sehr handzahm bleibt.

Noch einmal ski- taugliches Wochenende

Frühlingsgegaukel in der neuen Woche

Da sich dieses Hoch aber etwas dreht, können mit etwas südlicheren Winden die Temperaturen zunächst steigen. Aber selbst wenn uns die neue Woche ein "Winterende" vorgaukelt - und auf diesen Zug sind große Boulevardmedien sogar schon aufgesprungen - könnte schon in der zweiten Februarhälfte nach aktuellem Stand der Winter mit Schnee und Frost zurückkehren.Bevor also Sonne und lauere Luft dem Schnee wieder zu schaffen machen, kann man sich am Wochenende noch einmal auf die Bretter begeben. Amfindet das allerdings oft unter Hochnebel statt, aus dem es ganz vereinzelt auch herausgrieseln kann. Im Tagesverlauf bestehen zwar Chancen, dass sich das Grau vom Naabtal her auch mal auflöst, verlassen sollte man sich aber nicht darauf. Die Temperaturen erreichen -1 Grad in Georgenberg, 1 in Windischeschenbach und 3 in Luhe- Wildenau. In der Nacht sinken die Werte auf -2 bis -5, bei längerem Aufklaren über Schnee auch bis -8 Grad.An der tschechischen Grenze entlang besteht auch amnoch die Gefahr, dass der Hochnebel aus dem Böhmischen Becken den Tag trüb gestaltet, während es vor allem zum Steinwald und Manteler Forst hin dem Grau an den Kragen geht, und zumindest zeitweise die Sonne durchkommt. Es bleibt trocken bei 0 Grad in Waidhaus, +2 in Pressath und 4 in Weiherhammer. In der Nacht wieder mehr Nebel und Hochnebel bei -2 bis -6 Grad.Amgibt es auch noch einmal dichtere Hochnebelfelder, allerdings mit guten Chancen auf Auflösung im Tagesverlauf. Dann scheint die Sonne zu ein paar Schleierwolken bei 1 Grad in Floß, 2 in Leuchtenberg und 4 in Eschenbach. In der Nacht neuer Nebel bei weiterhin -2 bis -6 Grad.Mit einem sehr starken Hoch über unseren Köpfen bleibt die neue Woche voraussichtlich komplett trocken und wettermäßig ruhig. Auch Nebel und Hochnebel weichen immer öfter der Sonne und sind nur noch selten zäh. Damit steigen auch die Temperaturen täglich etwas an, zum Mittwoch und Donnerstag hin kratzen wir teilweise an der 10 Grad- Marke. Nachts ist es noch leicht frostig, und ob es dann ab Freitag wieder unbeständiger wird, ist noch fraglich.