Die einen empfinden es als nasskalte Schmuddelattacke, für die anderen ist es mildes Tauwetter im Februar. Und tatsächlich liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen teilweise auf dem Niveau, welches wir in etwa Anfang April erwarten dürfen. Trotzdem sorgen Tiefdruckgebiete für ein bisschen Achterbahn, und das macht das Ganze eben ungemütlich.

Gruselig mit Happy End

Wind und mildes Wechselwetter

Der Winter hat sein Pulver zwar scheinbar erst einmal verschossen, doch ist gerade mit solchen Höhenflügen- eigentlich viel zu früh im Jahr- die Gefahr eines Absturzes groß, und der könnte schon in der letzten Monatswoche anstehen. Das mit dem Skifahren auf den Pisten der Region dürfte sich jetzt bald aber erst einmal erledigt haben.zieht der Regen am Morgen und am Vormittag erst einmal ab, und über Mittag kommen vom Steinwald her ein paar Wolkenlücken mit etwas Sonne herangezogen. Zum Spätnachmittag und Abend wird es von dort aber auch wieder trüb, und dann fällt die Nacht über erneut Regen, oberhalb etwa 600 bis 700m auch nasser Schnee. Die Temperaturen erreichen nachmittags zwischen 4 Grad in Flossenbürg, 6 in Pressath und 7 in Luhe- Wildenau. In der Nacht gibt´s bei 3 bis 0 Grad nur vereinzelt geringen Frost mit Glättegefahr.ziehen letzte schwache Regen- und Schneeregenschauer morgens ab, dann bleibt es anfangs aber noch trüb. Ab Mittag lockern die Wolken etwas auf und zwischendurch scheint die Sonne, es bleibt dann trocken bei Höchstwerten zwischen 4 Grad in Waldthurn, 6 in Grafenwöhr und 7 in Eschenbach. In der Nacht klart es auf, dafür bildet sich aber relativ rasch Nebel, und bei leichtem Frost zwischen -2 und -5 Grad kann es stellenweise glatt werden.Mit demkehrt vorübergehend Ruhe in der Wetterküche ein. Erst einmal muss der Frühnebel am Vormittag aber verschwinden, und meistens tut er das auch. Danach gibt´s einen freundlichen Wechsel aus Sonne und ein paar Wolken bei 5 Grad in Waidhaus, 6 in Mantel und 8 in der Weidener City. Abends und nachts ziehen neue Regenwolken mit böigem Wind heran, es bleibt aber frostfrei.In der neuen Woche geht´s erst einmal ziemlich nass los mit Wolken, Wind und zeitweise Regen am Montag und Dienstag. Bei 4 bis 9 Grad ist es aber relativ mild, die Nächte sind frostfrei. Der Mittwoch wird ruhiger mit etwas Sonne bei bis zu 11 Grad, Donnerstag und Freitag sind dann wieder nass und teilweise sogar stürmisch bei 5 bis 9 Grad. Am Wochenende könnte dann mit einigen Schneefällen und leichten Frösten der Winter schon wieder einen Anlauf wagen.