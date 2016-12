Für alle Weihnachtsromantiker kommt das natürlich zu spät, aber endlich gibt es Hoffnung für Wintersportler und Liftbetreiber der Region: Die Zielgerade 2017 erweist sich wohl auch als Zielgerade für den Winter, obwohl uns ja die Temperaturen schon vorher ein bisschen darauf vorbereiten.

Noch ruhig, aber kalt

Gerade die Silvesternacht wird nämlich, bei teilweise klarem Himmel, eisig kalt, und ab Montag kommt dann auch der Schnee dazu. Jetzt schon über Schneehöhen zu mutmaßen ist noch etwas früh, aber mehr oder weniger sollte die ganze nördliche Oberpfalz im Laufe der kommenden Woche ein weißes Häubchen bekommen. Und wo Schneekanonen dann noch dazu helfen, da sollte dann auch zumindest für einige Tage der Wintersportbetrieb in hübscher Atmosphäre anlaufen.Der Freitag verhält sich aber erst noch einmal sehr ruhig, und dabei stehen die Chancen auf viel Sonne ganz gut. Nur örtlich halten sich Nebel und Hochnebel den ganzen Tag, in diesem Fall gibt´s auch leichten Dauerfrost. Sonst kommen wir mit dem Sonnenschein am Nachmittag zart ins Plus bei 1 Grad in Georgenberg und 3 in Parkstein. Die Nacht zu Silvester wird dann teilweise klar, teils bilden sich aber auch wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus bei frostigen -4 bis örtlich -8 Grad.Am Silvester- Samstag wieder holt sich das Spiel noch einmal. Teilweise gibt es Nebel und Hochnebel, was sich an manchen Stellen auch tagsüber halten kann. Außerhalb davon gibt es aber wieder blauen Himmel und Sonnenschein mit ein paar harmlosen Schleierwolken. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag trotzdem verbreitet nur leicht frostige Werte zwischen -2 Grad in Eslarn, 0 in Grafenwöhr und 1 in Eschenbach, gehen dann in der Silvesternacht bei mutmaßlich meist klarem Himmel auf eisige -5 bis -10 Grad zurück.Gegen die Katerstimmung am Neujahrsmorgen hilft vielleicht hier und da dann wieder stellenweise der Nebel oder Hochnebel, sonst sehen wir uns aber oft mit grellem Sonnenlicht konfrontiert. Der Sonntag bleibt dann weitgehend sonnig, nur selten dauergrau, und die Temperaturen liegen wieder zwischen -1 Grad in Windischeschenbach, 0 in Weiden und +1 in Luhe- Wildenau. Nach frostigen -4 bis -8 Grad nähern sich dann zum Montagmorgen erste dichte Wolken.

Winter ante portas

Am Montag kommen dann den ganzen Tag über immer wieder Schneefälle auf, und auch in den Niederungen wird es bis zum Abend allmählich weiß. Nach einer kurzen Wetterberuhigung mit Sonne und Frost geht es dann ab etwa Donnerstag wieder mit häufigen, teilweise sogar kräftigen Schneefällen weiter, nach und nach dürfte sich einiges an Weiß ansammeln, und die Höchstwerte liegen in der ersten Neujahrswoche allgemein nur noch bei -3 bis +1 Grad. Bei Aufklaren über Schnee bringen die Nächte dann teilweise -10 Grad und darunter. Neues zu Schnee und Eis, und wie lange der Winter bleibt, gibt´s dann am Montag im OWetter im Onetz der Oberpfalzmedien.