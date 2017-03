Die Rückkehr der Wildtiere: Nicht nur Luchs, Wildkatze und Wolf streichen durch die Oberpfalz. Still und heimlich siedelten in den vergangenen Jahren seltene Vogelarten an. Einige von ihnen galten in Mitteleuropa nahezu als ausgerottet.

Wider den Wolf "In unserer Kulturlandschaft ist kein Platz für Wolf und Bär. Es reichen die Probleme mit Biber oder Fischotter." Eindeutig gegen die Wiedereinbürgerung dieser Raubtiere positioniert sich Forstdirektor Stefan Bösl. "Unsere Gesellschaft muss sich entscheiden, was sie will", betont der Leiter der Bayerischen Staatsforsten in Flossenbürg.



Wie berichtet, wurde der Wolf bereits mehrmals in der Oberpfalz gesichtet, so auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels. Die Rückkehr des Wolfs in die ausgedehnten Wälder am Grenzkamm (östliche Kreise Neustadt/WN und Schwandorf) hält Bösl "nur für eine Frage der Zeit". (cf)

Schrill, rau, unmelodiös - wie ein verstimmtes Trompetensignal - gellen die Schreie durch die Landschaft. Wie für den Reporter bestellt, turtelt ein Kranich-Paar auf der Wiese, nur wenige Hundert Meter vom Bocklradweg entfernt. Ein paar wenige Steinwürfe weiter östlich liegt die Grenze zu Tschechien. In den verlassenen Wäldern Westböhmens fand der Kranich Anfang der 90er Jahre ungestörte Reviere und Brutplätze. Von dort auswanderte der große Vogel später in die Oberpfalz ein. Der Regierungsbezirk gilt inzwischen als eine Art "Kranich"-Hotspot in Bayern."Kranichschutz Deutschland GmbH" zählte im "Kranichjahr" 2015/2016 im gesamten Freistaat 15 Revier- und 10 Brutpaare: "Allein in der Oberpfalz waren es mindestens 8 sichere Brutpaare mit mindestens 13 Jungvögeln", schreibt Dr. Miriam M. Hansbauer von Kranichschutz. Davon sind zwei Paare und ein Einzelgänger im östlichen Kreis Neustadt/WN heimisch geworden, weitere Exemplare fanden im Truppenübungsplatz Grafenwöhr ein (neues) Zuhause.Kühl streicht der Wind an diesem grauen Vorfrühlingstag über die sumpfigen Wiesen. Wie in einer anderen, vergessenen Welt: Die an Taiga und Tundra erinnernde Wildnis gehört den Bayerischen Staatsforsten. Der auf wirtschaftliche Effizienz getrimmte Betrieb wird ansonsten eher mit rigorosem Harvester-Einsatz in Verbindung gebracht. "Ökologie und den Schutz der Natur muss man sich auch leisten können", sagt lächelnd Forstdirektor Stefan Bösl.Der Betriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Flossenbürg kennt das renaturierte Gelände noch aus Kindheitstagen, als Fichten-Monokulturen bloße Ödnis verbreiteten. Der Staatsforst "entnahm" in den vergangenen 15 Jahren die Fichten, sorgte für Moorbirken, Kiefern und Erlen, schüttete die Entwässerungsgräben wieder zu und überließ das Gelände ansonsten sich selber. So eroberte die Natur ein paar Quadratkilometer zurück. Bösl bittet unsere Zeitung, die Rückzugsgebiete der Wildnis nicht näher zu lokalisieren, um Öko-Tourismus zu verhindern.Es brauchte einen langen Atem und etwas "Kleingeld", um der Rückkehr der Wildtiere im östlichen Kreis Neustadt/WN zwischen Georgenberg und Eslarn auf die Sprünge zu helfen. So legten die Staatsforsten für den Kranich Tümpel mit künstlichen Inseln an, damit der gefiederte Migrant ungefährdet brüten kann: Die Gelege sicher geschützt vor Fuchs, Marder und vor allem Wildschweinen, deren Population reichlich ist. Der Zugvogel Kranich bevorzugt Moore zum Brüten. Er gilt als Allesfresser: Körner, Samen, kleine Fische und Amphibien und sogar Kleinsäuger nimmt er mit seinem spitzen Schnabel auf.35 Hektar Waldwiesen werden für den extrem seltenen Schlangenadler regelmäßig gemäht: Denn der exotische Raubvogel mit einer Flügelspannweite von bis zu 188 Zentimetern sucht sich mit Vorliebe Reptilien - Schlangen und Echsen - als Beute. Der Seeadler darf sich über einen künstlichen Horst in schwindelnder Höhe freuen. Auch der Fischadler zieht hier seine Kreise.Der Landesbund für Vogelschutz beobachtet mehr als 150 Vogelarten in dem geschützten Gebiet bei Eslarn, kaum weniger sind es in einem Niedermoor bei Georgenberg: mal "futtersuchend" und "überfliegend" als "Gastvogel", mal "sicher" oder "wahrscheinlich" brütend. Neben See-, Schlangen- und Fischadler geben sich Weiß- und Schwarzstorch ein Stelldichein, es jagen Rot- und Schwarzmilan, Rohr-, Wiesen- und Kornweihe. Der Kranich zählt inzwischen ebenso zu den Stammgästen wie der Wachtelkönig oder der Eisvogel, der Neuntöter oder das Braunkehlchen."Unser 15 Jahre altes Konzept von Ökologie und Ökonomie im Gleichklang trägt jetzt Früchte", stuft Stefan Bösl die Rückentwicklung der Wildnis-Areale als Erfolg ein. Die Staatsforsten verordnen sich sogar "Jagdruhe" bis zum 1. August. Freiwillig. Zum Teil herrscht Betretungsverbot. Wo sich der Mensch zurückzieht, erobert die Natur verlorenes Terrain zurück: Was wiederum den Menschen langfristig zum Vorteil gereicht.