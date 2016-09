"Rockabilly Fire" in Neudorf

Neudorf. Es darf getanzt werden: Morgen sind Boogie-Woogie-, Rock'n'Roll-Tänzer und alle Musikfans beim "Rockabilly Fire" in Neudorf bei Luhe richtig. Für die Besucher der vergangenen Jahre ist das Konzert schon Kult. Es entführt mit einem umfangreichem Rahmenprogramm in die 1950er- und 60er-Jahre.

The Satellites und The Scotty Bullock Trio sind dabei The Satellites sind nicht zum ersten Mal in Neudorf dabei. Die fünf Jungs spielen Rock 'n' Roll und Blues der 1950er-Jahre. Seit 2009 ist diese Combo in ganz Europa unterwegs. Bei ihren energiegeladenen Shows bringen sie außerirdische Stimmung auf die Bühne. Inzwischen haben sie auch ihre brandneuen Platten im Gepäck, aufgenommen in den Homeless Studios.



Viel Bühnenerfahrung bringt das Scotty Bullock Trio mit. Den Sänger und Frontman kennt Michael Hartinger schon viele Jahre. Der Regensburger ist seit 1984 als Sänger und Gitarrist im Dienst des Rock 'n' Roll unterwegs. Er tourte mit diversen Bands durch die USA und errang auch in Deutschland viel Anerkennung und Auszeichnungen. Nach seinem 30-jährigem Bühnenjubiläum suchte er sich zwei neue Mitstreiter. Als The Scotty Bullock Trio präsentieren die drei raue, ungeschönter Rockabilly-Musik.

Das Tanzcafé Silvia ist der ideale Ort für diese Zeitreise: Hier hat sich seit dem Bau des Saals nicht viel verändert. Die Bardamen laufen auf Rollschuhen durch den Saal, ein Friseurteam verzaubert Damen und Herren in Rockabellas und Rockabillys und ein mobiles Fotostudio sorgt für Erinnerungsfotos.Besitzer von Oldtimern, speziell von alten US-Cars, können ab 17 Uhr ihre Schmuckstücke vor dem Tanzsaal präsentieren. In den vergangenen Jahren waren hier hauptsächlich Autos amerikanischer Herkunft zu sehen. Das liegt sicher an Organisator Michael Hartinger: Er ist Mitglied im "349 Car Club", einem kleinen, aber feinen Autoclub, dessen Mitglieder sich um alte US-Cars vor Baujahr 1965 kümmern, die alle zu Custom Cars und Hotrods mit V8-Motoren umgebaut sind.Passend dazu hat Hartinger auch die Musik gewählt. Der Saal wird um 19 Uhr geöffnet, die Bands spielen ab 20 Uhr.