Neustadt/WN. Zum Beispiel Sofia, die in Wahrheit anders heißt: Das Mädchen ist viereinhalb Jahre alt und kann noch nicht sprechen. Die Mutter stammt aus schwierigen Verhältnissen, Sofia selbst entstand durch sexuelle Gewalt. Ihre Mama ist heillos überfordert, gibt an, das Kind zu lieben, werde aber beim Anblick immer an den Missbrauch durch ihren früheren Partner erinnert.

Notfalls vor Gericht

Mehr Geld für Pflegeeltern Die Berechnung von Pflegepauschalen orientiert sich am Mindestunterhalt. Pflegeeltern werden damit leiblichen Eltern gleichgestellt. Die monatliche Pauschale hängt vom Alter des Kindes ab. Nach einem Beschluss des Justizministeriums stieg sie zum 1. Januar um 12 bis 18 Euro. Dazu kommen noch 300 Euro Erziehungsbeitrag.



Vollzeit-Pflegeeltern bekommen für ihre Schützlinge nun folgende Sätze pro Monat:



Für Kinder bis 6 Jahre 792 Euro.



Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren 894 Euro.



Für Kinder ab 13 Jahren 1028 Euro. (phs)

Es gibt Fälle, wo wir uns noch während der Schwangerschaft der Mutter fragen, ob wir das Kind nicht gleich in Obhut nehmen. Klaus Egelseer, Leiter des Kreisjugendamts

Nach der Trennung gerät sie wieder an die gleichen Männer: dominant, zum Teil gewalttätig. Die Spirale dreht sich weiter. Die Mutter reißt mit dem Kind aus und schlüpft beim nächsten Versager unter. Heute lebt das Mädchen bei Pflegeeltern und wird intensivst betreut.Kinder wie Sofia sind kein Einzelfall und der Grund, warum der Landkreis das Personal im Jugendamt aufgestockt hat. Die Sozialpädagoginnen Tanja Drechsler und Barbara Hösl schildern die Geschichte im Jugendhilfeausschuss. Es ist ein Plädoyer für Vollzeitpflege in Familien.78 Kinder leben derzeit im Landkreis in 60 Pflegefamilien, darunter acht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Erfahrungen sind in der Regel positiv. Das spricht für das Jugendamt, das Pflegeeltern vorbereitet und begleitet, lobt Landrat Andreas Meier.Je jünger ein Kind ist, desto leichter klappt die Integration in der Pflegefamilie. "Es gibt Fälle, wo wir uns noch während der Schwangerschaft der Mutter fragen, ob wir das Kind nicht gleich in Obhut nehmen", sagt Klaus Egelseer.Einst als Kindsholbehörde verschrien, hört der Jugendamtsleiter heute oft den Vorwurf, seine Behörde tue zu wenig. Doch so einfach ist das nicht, berichtet Egelseer. Wenn Eltern Hilfe nicht annehmen, müsse oft erst ein Familiengericht das staatliche Wächteramt durchsetzen, im Extremfall mit der Polizei.2016 wurden dem Amt 76 Gefährdungen gemeldet. Dahinter stehen 132 Kinder. Meistens ging es um Vernachlässigung. Die anderen Fälle betreffen körperliche oder sexuelle Gewalt sowie seelische Misshandlung. Auffallend: Immer öfter machen Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen (Ärzte, Schwestern, Hebammen) die Sozialpädagogen darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmt. "Da bewährt sich unsere Koki", ist Egelseer mit der Arbeit der Koordinierenden Kinderschutzstelle zufrieden.Dass Kinder ganz von den Eltern weg müssen, kommt allerdings selten vor. 2016 nur vier Mal. Wesentlich häufiger assistiert das Jugendamt mit sozialpädagogischer Hilfe in Familien. Das alles ist nicht billig. Dennoch sieht es so aus, dass im Jugendhilfe-Haushalt 2017 erstmals seit Jahren die Ausgaben sinken könnten. Egelseer rechnet mit 6,67 Millionen Euro. Das wären rund 2 Millionen weniger als 2016. Grund dafür ist, dass immer weniger minderjährige Flüchtlinge ankommen. "Das kann sich aber ändern", warnt Egelseer.Dann würde es teuer, denn die Kosten für stationäre Hilfen wie Heimerziehung oder sozialpädagogische Einzelbetreuung und ähnliches klettern erneut von 3,5 Millionen (2016) auf 3,8 Millionen Euro. Darin stecken auch höhere Tarife fürs Personal.Der höchste Tagessatz für einen Heimplatz sind 368 Euro. Ende Dezember lebten 71 Menschen auf Kosten des Landkreises in Heimen oder im Betreuten Wohnen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 14,4 Jahren.Zwei Jugendliche bekommen intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung über einen längeren Zeitraum. Diese 1:1-Betreuung ist mit stattlichen 100 000 Euro kalkuliert. Das Geld ist gut angelegt, betont Egelseer. "Wenn wir an dieser Hilfe sparen, geben wir jedes Geld umsonst aus." Denn um Kinder wie Sofia aus ihrer Misere zu holen, um ihr als Erwachsener die Laufbahn ihrer Mutter zu ersparen, sind in den kommenden Jahren wohl wesentlich höhere Summen nötig.