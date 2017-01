CSU-Fraktion in Klausur

Neustadt/WN. (ms) Die CSU-Kreistagsfraktion zieht sich am Wochenende zur Klausur ins Zisterzienserinnenkloster Waldsassen zurück. Den Auftakt bilden am Freitag Neuwahlen des Fraktionsvorstands. Das Thema "Sozial- und Bildungsanalyse im Landkreis Neustadt - Gibt es die 'Abgehängten' auch bei uns?" diskutieren Schulamtsdirektorin Christine Söllner, Sozialamtsleiterin Johanna Meier und ihr Stellvertreter Michael Schiller, Bildungskoordinator Christian Frey und Jugendamtschef Klaus Egelseer mit den Kommunalpolitikern. Zum Kamingespräch "Was bedeutet Trump für uns?" kommt am Abend Norman Blevisn, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung aus München.

Am Samstag stehen der Haushalt (Kämmerer Alfons Bauer, Landrat Andreas Meier), Kreisstraßen- und Radwegebaumaßnahmen (Gerhard Kederer, Staatliches Bauamt) sowie die künftige Nutzung des ehemaligen Landratsamts Eschenbach und des alten Forsthauses in Vohenstrauß (Kreisbaumeister Werner Kraus und Kämmerer Bauer) im Mittelpunkt.