Sie sind kurz, einprägsam und verallgemeinernd: Stammtischparolen. Aber man dagegenhalten. Das demonstrierten die Teilnehmer der zweiten Demokratiekonferenz in der Lobkowitz-Realschule.

Ruhig bleiben

Hetzer melden

Neustadt/WN. Organisator des Treffens war die "Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Neustadt". Anna Schätzler von der Koordinierungsstelle freute sich über 25 Teilnehmer, darunter Landtagsabgeordnete Annette Karl, Kreisrat Karl Meier und Martin Neumann vom Kreisjugendring. Nebenbei konnten sich alle bei einem "Markt der Möglichkeiten" über bereits geförderte Projekte des Bundesprogramms "Demokratie leben!" informieren.Constanze Borckmann von der regionalen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus für Mittel- und Unterfranken unternahm ein Argumentationstraining. An einem simulierten Stammtisch konnten jeweils drei Personen entweder die Rolle der Sprücheklopfer oder die der Gegenredner übernehmen.Den Einstieg machte Borckmann selbst mit einer Aussage über steigende Bierpreise, denn "die da oben machen doch sowieso, was sie wollen". Schnell entwickelte sich aus diesem Satz eine Diskussion über fallende Rentenbeiträge bis hin zur Flüchtlingsdebatte: "Denen wird doch alles hinterhergeschmissen, und wir können uns nicht mal mehr ein Seidl leisten." Den Beobachtern aus dem Plenum fiel auf, wie schwer es ist, gegen solch plumpe Aussagen anzukommen.Borckmann riet, immer wieder nachzufragen, woher das Gegenüber seine Informationen habe, oder wen es genau mit "Die" und "Wir" meine. Oft stecke hinter den Allgemeinwahrheiten sozialer Neid. "Die" haben das, was ich nicht habe. Es sei eben leichter, Verantwortung abzugeben und Schuld bei anderen zu suchen.Solche Diskussionen können frustrierend sein. In jedem Fall gelte es, niemals voreilig und emotional zu reagieren und sachlich auf das Anliegen des Gegenübers einzugehen. "Wichtig ist es, seine Ansprüche herunterzuschrauben. Man soll nicht mit dem Ziel in eine Diskussion gehen, das Weltbild des Gegenübers zu ändern.", erklärte Borckmann "Auf jeden Fall sollte man die Situation aber nicht einfach so stehen lassen, sondern deutlich machen, dass man diese Ansichten nicht teilt." Zum Abschluss des Workshops machte Borckmann den Mut, den Mund aufzumachen und zu widersprechen. "Wer schweigt, stimmt zu."Birgit Meusel betonte, dass auch online der Ton die Musik mache. "Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Dort gelten auch esellschaftliche Normen." Sie ermunterte dazu, Nutzer von sozialen Medien wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, die sogenannte Hate Speech verbreiten, zu melden und sperren zu lassen. Bei zu Gewalt aufrufenden Kommentaren gibt es die Möglichkeit, den Schreiber bei der Polizei anzuzeigen. Aber auch mit Humor lasse sie Online-Hetze bekämpfen. Meldet man beispielsweise einen Kommentar an das Projekt "Hass hilft", wird der Verfasser mit einem lustigen Spruch darauf aufmerksam gemacht, dass er dank seines Kommentars automatisch an Flüchtlinge oder gegen Rechts gespendet habe.Im Workshop "Umgang mit rechtsaffinen Jugendlichen" wies Helga Hanusa darauf hin, dass sich die Szene wandle und nicht auf Merkmale wie Glatzen und Springerstiefel beschränke. Sie betonte, wie wichtig ein stabiles Umfeld in Familie, Schule und Beruf seien. "Erfolglosigkeit oder Einsamkeit in diesen Bereichen sind typische Faktoren, die ein Abdriften in rechtsextreme Kreise befürchten lassen."