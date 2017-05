Mantel. Schon in den ersten Monaten dieses Jahres startet der Kreisjugendring Neustadt durch. Bei der Frühlingsvollversammlung des Kreisjugendrings in Mantel blickte Vorsitzender Rupert Seitz auf die vergangenen Monate zurück. Skifreizeiten, Ausflugsfahrten, Selbstbehauptungskurse und Aufklärungskurs für Mädchen oder auch Technikferien seien bei den Kindern und Jugendlichen aus dem Landkreis gut angekommen. Auch in den nächsten Ferien sei wieder einiges geboten.

In seinem Bericht zeigte Seitz auf, was sich seit der Vollversammlung im Herbst getan hat. Die Stützelvilla sei erfolgreich abgewickelt worden. Mit Hilfe des Vorstands sei das Inventar in Abstimmung mit dem Landkreis im Sinne der Jugendarbeit verwertet worden. Der Erlös komme dem Fifty-Fifty-Taxi zu Gute.Zudem warf Seitz einen Blick in die Zukunft. Durch die Neuausrichtung des Kreisjugendringes sollen neue Kapitel aufgeschlagen werden: So soll das landkreisweite Ferienprogramm weiter ausgebaut werden, eine Taschengeldbörse für Jugendliche, eine landkreisweite Materialbörse und ein Referentenpool für überörtliche Jugendarbeit in den nächsten Monaten entstehen. "Bringt euch mit ein", sagte Seitz und rief die Anwesenden zur Mitarbeit auf. Dem Landkreis dankte er für die Unterstützung. Geschäftsführer Martin Neumann informierte die Delegierten und den Vorstand des Kreisjugendrings über die Finanzen: Mit 671 150,61 Euro lag das Haushaltsergebnis 2016 knapp 60 000 Euro höher als im Vorjahr. Kassenprüfer Werner Kippes schlug die Entlastung des Vorstands vor. Diese wurde beschlossen. "Ich kann euch versichern, dass der Landkreis und der Kreistag zu ihrem Kreisjugendring stehen", betonte Stephan Oetzinger bei der Frühlingsvollversammlung in Vertretung für Landrat Andreas Meier.Julia Mathes vom Kinderschutzbund Regensburg stellte die Initiative "Kopf hoch" vor. Hierbei handelt es sich um eine Online- und Telefonberatungsstelle für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren. Mehr als 40 überwiegend ehrenamtliche Mitarbeiter beraten junge Menschen kostenlos und anonym bei Liebeskummer, Problemen mit Eltern oder Schule. Jürgen Preisinger stellte das Projekt "Houst a Hirn" vor, das Jugendliche und junge Erwachsene darauf aufmerksam machen möchte, das Smartphone nicht beim Fahren zu benutzen.