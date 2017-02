Bisher teilen sich Jugendamt und Schulamt ein Gebäude auf dem Neustädter Felix. Das ist ab nächster Woche vorbei. Eine Behörde muss ausziehen und ins ehemalige Krankenhaus ausweichen.

Zukunft ungewiss

Neustadt/WN. Von der Neuordnung profitiert zunächst einmal das Kreisjugendamt. In den vergangenen Jahren hat es kräftig an Mitarbeitern zugelegt. Das liegt an gesellschaftlichen Missständen, sprich steigenden Fallzahlen, und allerhand gesetzlichen Änderungen.Derzeit sind 38 Mitarbeiter im Jugendamt in der Zacharias-Frank-Straße beschäftigt. Die haben bisher kaum Platz. So ist die Koordinierende Kinderschutzstelle, kurz "Koki", zurzeit im früheren Neustädter Krankenhaus untergebracht. In den kommenden Wochen soll sie als Abteilung des Jugendamts wieder zu den anderen Kollegen unter ein Dach. "Dadurch kann unser Beratungsangebot bürgerfreundlicher gestaltet werden", atmet Leiter Klaus Egelseer auf. "Unsere Raumnot hat ein Ende, unsere Arbeitsbedingungen bessern sich wesentlich."Obwohl Sozialarbeiter viel unterwegs sind, unter anderem an Schulen, waren Büros oft doppelt und dreifach belegt. "Selbst Beratungszimmer mussten in Büros umgewandelt werden", erklärt Claudia Prößl, Pressesprecherin des Landratsamts.Das Jugendamt übernimmt die frei werdenden Räume des Staatlichen Schulamts Weiden/Neustadt. Dessen Mitarbeiter - drei Schulrätinnen, zwei Schulpsychologen, drei Verwaltungskräfte - ziehen am Montag und Dienstag in die zweite Etage des Krankenhauses. Daher ist die Behörde an diesen beiden Tagen geschlossen. Das Landratsamt organisiert den Umzug und die nötigen Umbauten im neuen Domizil. "Bestens", wie Schulamtschefin Christine Söllner betont.Sie geht von einer Interimslösung von zwei Jahren aus. Wo das Schulamt dann seine neue Bleibe habe, sei offen. Möglicherweise könnte es am Krankenhaus bleiben. Denn im Neubau des Landratsamts am Hohlweg ist für die Schulverwaltung kein Platz vorgesehen. Dorthin ziehen unter anderem Bauverwaltung, Wasserrecht, Umwelt- und Naturschutz, die zurzeit ebenfalls ihr Quartier in der Felixklinik haben. Ihre frei werdenden Räume könnte theoretisch das Schulamt nutzen. Dies sei jedoch reine Spekulation, sagt Claudia Prößl auf Anfrage.Die Frage ist, ob das Schulamt im Gegensatz zum Jugendamt demnächst nicht weniger Platzbedarf hat. Denn laut einem Ministerratsbeschluss von 2004, der wieder auf dem Tisch liegt, sollen in den kommenden fünf Jahren einige Schulratsstellen in der Oberpfalz abgebaut werden (wir berichteten).