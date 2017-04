Der Bürgermeister nahm per E-Mail ans Landratsamt einen ablehnenden Beschluss des Kreisausschusses vorweg. Er habe es sich anders überlegt und wolle nun auch keine Ortsumgehung für Neustadt am Kulm mehr. Nur einer möchte die Planungen noch nicht ganz aufgeben.

Neustadt/WN. Manfred Plößner (Freie Wähler) stimmte als einziger dagegen, den Bau einer Ortsumgehung ad acta zu legen. Er hätte die Entscheidung gerne erneut vertagt und die Situation noch einmal vor Ort begutachtet. Sein Argument: Verkehrssicherheit. Speziell die Situation vor dem Kirchplatz, der Pflasterbelag und Engstellen machten es Lkw-Fahrern und anderen schwer.Das stehe nicht zur Debatte, betonten Landrat Andreas Meier und Kreisbaumeister Werner Kraus. "Das war nicht unser Planungsauftrag." Die von der Stadt Neustadt/Kulm angestrebte Stadtplatzumgestaltung sehe nur den Bereich bis zur ersten Häuserzeile vor, aber nicht die Engstelle an der Kirche.Das sahen auch die Fraktionen von CSU bis ÖDP so. Sie ließen sich von den Argumenten überzeugen, dass eine Sanierung der Ortsdurchfahrt, also der bestehenden Kreisstraße NEW 14, nur die Hälfte einer Umgehung kosten würde, nämlich 700 000 Euro. Zudem reiche das Verkehrsaufkommen von nicht mal 700 Fahrzeugen pro Tag für eine Umgehung längst nicht. Am 3. Mai ist dazu noch einmal ein Ortstermin angesetzt. Landrat Meier machte klar, dass der Landkreis sich in die Planung des Neustädter Stadtrats, der für die Stadtplatzumgestaltung schon einen Wettbewerb samt Sieger hat, nur mit dem "notwendigen Minimum" einmischen möchte. Das heißt, dass Straßenbreite, Neigung und Kurvenradien durchaus geändert werden können. "Wir orientieren uns am Planungswillen, aber alles was über den Kreisstraßen-Charakter hinausgeht, müsste die Stadt zahlen."Gemeint ist damit die vom Neustädter Stadtrat favorisierte Lösung mit zwei Einbahnstraßen. Das würde die Gesamtkosten von 700 000 auf 1,05 Millionen Euro erhöhen. Dazu kämen erhöhte Aufwendungen für Unterhalt und Winterdienst. (Zitate)