Nach dem schweren Verkehrsunfall mit einer Kutsche am gestrigen Donnerstag, den 19. Januar 2017 bei Windischeschenbach, hat die Tierrechtsorganisation PETA den Landrat Andreas Meier gebeten, ein Verbot von Pferdekutschen im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zu prüfen.Eine 48-jährige Autofahrerin wurde vermutlich von der Sonne geblendet, als sie die Kutsche mit sechs Insassen übersah und auf das Gefährt auffuhr. PETA veröffentlichte Anfang 2017 die neue Pferdekutschen-Unfallchronik und warnt eindringlich vor solchen Fahrten: Bei mindestens 41 Kutschunfällen wurden 2016 insgesamt vier Menschen getötet und 61 Fahrgäste zum Teil schwer verletzt. Zudem starb ein Pferd, sieben weitere Tiere trugen Verletzungen davon.„Schwere Unfälle mit Kutschen sind vorprogrammiert, denn die Gefährte verfügen weder über sichere Bremssysteme, Airbags, noch über eine Knautschzone“, so Peter Höffken, Fachreferent bei PETA. „Da Pferde Fluchttiere sind und selbst bei geringen Störungen leicht in Panik geraten können, sind die Risiken bei Kutschfahrten außerdem unkontrollierbar. Die einzige Lösung zum Schutz von Mensch und Tier ist deshalb ein Verbot von Kutschfahrten.“In Rothenburg ob der Tauber wurde bereits im August 2010 das Pferdekutschenverbot für den historischen Kern der Altstadt vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt.