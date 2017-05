Über 400 angehende Abiturienten an den Gymnasien des Landkreises

Vermischtes Kreis Schwandorf

04.05.2017

Schwandorf. Mit dem Fach Mathematik begannen am Mittwoch die Abiturprüfungen 2017. Der Reigen der schriftlichen Prüfungen wird am 9. Mai mit Deutsch fortgesetzt und am 12. Mai folgt das dritte schriftliche Prüfungsfach, das die angehenden Abiturienten selbst wählen können.

Analysis, Stochastik und Geometrie sind die mathematischen Teilgebiete, die gestern auf dem Programm standen. Im Landkreis Schwandorf waren die Prüflinge in fünf Gymnasien am Schwitzen: am Johann-Michael-Fischer-Gymnasium in Burglengenfeld (102, davon 59 Frauen und 43 Männer), am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg (101, davon 51 und 50), am Ortenburg-Gymnasium in Oberviechtach (Bild, 99, davon 59 und 40) und am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Schwandorf (96, davon 48 und 48). Das Regental-Gymnasium in Nittenau, bezüglich der Gesamtschüler das kleinste Gymnasium im Landkreis, gab keine Auskunft über die Zahl seiner Prüflinge. Nach den schriftlichen Prüfungen, bei denen die Fächer Deutsch und Mathematik verpflichtend sind, folgen überall ab 22. Mai für jeden Abiturienten zwei mündliche Kolloquiumsprüfungen von jeweils einer halben Stunde Dauer. Hier können die Fächer von den Schülern selbst gewählt werden. Nach den Pfingstferien besteht bei den sogenannten "Zusatzprüfungen" noch die Möglichkeit, seinen Gesamtnotendurchschnitt zu verbessern oder bei einem eventuellen Versagen in den Hauptprüfungen das Ruder noch herumzureißen. Bild: lg