Vermischtes Kreis Schwandorf

09.05.2017

Feuerwehrleute haben es mit verschiedensten Szenarien zu tun: Verkehrsunfälle, technische Hilfeleistungen, Rettung von Kleintieren oder natürlich Brände. Der Ernstfall muss regelmäßig geübt werden. Zu diesen Übungen gehört ein spezieller Brandcontainer. Wir zeigen, wie es darin aussieht.

Dieser Container wird vom Freistaat Bayern gestellt und ist das ganze Jahr in Bayern unterwegs. Ein spezieller Ausbilder wird für diese Ausbildung freigestellt. Dies ist ein Berufsfeuerwehrmann, der bei einer Werksfeuerwehr eines internationalen Unternehmen beschäftigt ist.Der Brandcontainer stand die ganze Woche über in Schwarzenfeld und es fanden jeden Tag Ausbildungen in Theorie (bei der Feuerwehr Schwarzenfeld) und Praxis (auf dem Klärwerk-Gelände in Schwarzenfeld) statt. In den Theorie-Einheiten lernten die Teilnehmer Fachwissen zum sogenannten Innenangriff, danach ging es zur Praxis-Übung in den Container. Darin wurden die verschiedenen Stadien eines Brandes gezeigt sowie eine Rauchdurchzündung, der sogenannte Flashover, durchgeführt. Dies ist im Video eindrucksvoll zu sehen.An der Ausbildung nahmen Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Schwandorf teil. Nächste Woche steht der Container in Kelheim.